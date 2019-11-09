Сб, 9.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Возможность построить новую шахту жизнь предлагает немногим

По словам Маргуса Коттизе, при строительстве шахты очень важно вести конкретный и содержательный разговор с местной общиной и считаться с ее интересами.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Десять лет назад в начале ноября в довольно малолюдном месте недалеко от деревни Вырну раздался мощный взрыв. С этого взрыва "VKG Kaevandused" начало строительство шахты "Ojamaa". Уроженец Пылвамаа Маргус Коттизе, который учился на преподавателя физики и математики, на тот момент не имел никакого горняцкого опыта, однако на сегодня он уже десять лет руководит самой современной сланцевой шахтой Эстонии, которая не испытывает недостатка в соискателях работы.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- В Эстонии не так много предприятий, где работников более пятисот и средняя зарплата превышает 2000 евро. "VKG Kaevandused" - одно из них. Как удерживать и повышать такой уровень зарплат?

- Всякий рост зарплат в будущем возможен только за счет наращивания эффективности. Все время приходится что-то переигрывать, искать более совершенную технологию, позволяющую машинам выполнять больше работы, оцифровывать процессы. Все это ведет к тому, что число работников потихоньку уменьшается. В данном секторе эта задача стоит перед каждым предприятием, если только не расширяют производство.

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