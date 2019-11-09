Возможность построить новую шахту жизнь предлагает немногим

Десять лет назад в начале ноября в довольно малолюдном месте недалеко от деревни Вырну раздался мощный взрыв. С этого взрыва "VKG Kaevandused" начало строительство шахты "Ojamaa". Уроженец Пылвамаа Маргус Коттизе, который учился на преподавателя физики и математики, на тот момент не имел никакого горняцкого опыта, однако на сегодня он уже десять лет руководит самой современной сланцевой шахтой Эстонии, которая не испытывает недостатка в соискателях работы.