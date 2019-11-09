Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим

ДОСТУПНО ДЛЯ

В начале этого года в Йыхви произошла достойная внимания история. Когда руководимое Мартином Репинским волостное управление повышало зарплаты большинству руководителей волостных учреждений, то директора социального дома Ральфа Бурка (которого волостной старейшина чуть позже вынудил уйти с должности по собственному желанию, выплатив ему зарплату за полгода) и директора Йыхвиской основной школы Лийну Михкельсон обошли вниманием. Если у Михкельсон зарплата осталась прежней - 2100 евро, то у ее коллеги из Йыхвиской русской основной школы Ирины Шульгиной она повысилась до 2500 евро. А до тех пор зарплата директоров была одинаковой, ведь и учеников у них было поровну.