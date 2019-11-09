Сб, 9.11.2019
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Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим

ЧЛЕНЫ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ НА ЗАРПЛАТЕ У ВОЛОСТИ: Андрей Оямяэ стал административным руководителем спортшколы в конце прошлого года, Екатерину Васильеву (справа) сделали администратором спортзала того же учреждения нынешним летом. У тоже входящей в коалицию директора русской основной школы Ирины Шульгиной (в центре) зарплата повысилась в начале нынешнего года, в отличие от ее коллеги Лийны Михкельсон, представляющей оппозицию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Что объединяет административного руководителя Йыхвиской спортшколы, администратора спортзала того же учреждения, директора русской основной школы, директора Йыхвиского попечительского центра и проектного руководителя социального дома по социальной работе? Все они входят в находящуюся у власти в Йыхви коалицию и их зарплаты выше, чем общий уровень зарплат в волостных учреждениях.

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В начале этого года в Йыхви произошла достойная внимания история. Когда руководимое Мартином Репинским волостное управление повышало зарплаты большинству руководителей волостных учреждений, то директора социального дома Ральфа Бурка (которого волостной старейшина чуть позже вынудил уйти с должности по собственному желанию, выплатив ему зарплату за полгода) и директора Йыхвиской основной школы Лийну Михкельсон обошли вниманием. Если у Михкельсон зарплата осталась прежней - 2100 евро, то у ее коллеги из Йыхвиской русской основной школы Ирины Шульгиной она повысилась до 2500 евро. А до тех пор зарплата директоров была одинаковой, ведь и учеников у них было поровну.

Входящая в центристскую фракцию волостного собрания Шульгина является членом властного союза, а Михкельсон до сих пор позиционировала себя в качестве представителя оппозиции, входя во фракцию "Jõhvi Eest". 

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