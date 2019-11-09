Лучшие в северной Эстонии турпредприятия действуют в Ида-Вирумаа

Один из девелоперов туристического центра "Tulivee" Хейго Притс нынешней осенью принял уже три награды. В последний раз его поздравляла руководитель ЦУ "Põhja-Eesti turism" Кармен Паю, поскольку "Tulivee" выбрали также самым аттрактивным туристическим проектом года.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik