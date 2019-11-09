Сб, 9.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Лучшие в северной Эстонии турпредприятия действуют в Ида-Вирумаа

Один из девелоперов туристического центра "Tulivee" Хейго Притс нынешней осенью принял уже три награды. В последний раз его поздравляла руководитель ЦУ "Põhja-Eesti turism" Кармен Паю, поскольку "Tulivee" выбрали также самым аттрактивным туристическим проектом года.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На Северо-Эстонской туристической конференции в Нарве чествовали лучших региональных деятелей в области туризма. Два из трех почетных званий достались Ида-Вирумаа: лучшим крупным предприятием признали АО "Toila Sanatoorium", а аттрактивнейшим туристическим проектом года - центр "Tulivee" в Люганузе.

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Конференция, организованная охватывающим пять уездов целевым учреждением "Põhja-Eesti Turism", собрала в Нарве около ста представителей индустрии туризма. Главной темой конференции было "Как привести финна в северную Эстонию?", а закончилась она церемонией награждения.

Для объявленного самым аттрактивным туристическим проектом года приморского центра "Tulivee" эта награда стала уже третьей за нынешнюю осень.

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