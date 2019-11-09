Лучшие в северной Эстонии турпредприятия действуют в Ида-Вирумаа

На Северо-Эстонской туристической конференции в Нарве чествовали лучших региональных деятелей в области туризма. Два из трех почетных званий достались Ида-Вирумаа: лучшим крупным предприятием признали АО "Toila Sanatoorium", а аттрактивнейшим туристическим проектом года - центр "Tulivee" в Люганузе.
Конференция, организованная охватывающим пять уездов целевым учреждением "Põhja-Eesti Turism", собрала в Нарве около ста представителей индустрии туризма. Главной темой конференции было "Как привести финна в северную Эстонию?", а закончилась она церемонией награждения.