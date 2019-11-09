ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Олег Писаренко

Решение Писаренко вполне можно было понять, ведь он и сам признавался, что состоявшийся позапрошлым летом во дворе Нарвской крепости масштабный, но в коммерческом плане с треском провалившийся музыкальный фестиваль "Baltic Sun" поставил его на грань личного банкротства.

И тем не менее на этой неделе с четверга по субботу в фойе Нарвского колледжа снова звучат гармонии и ритмы джаза. В рамках увлекательной и разнообразной программы проходящего в Нарве в третий раз фестиваля "IDeeJazz" перед местной публикой предстанут музыканты из семи стран.