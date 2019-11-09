Сб, 9.11.2019
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Олег Писаренко

Олег Писаренко.

ФОТО: Илья Смирнов

Всего три месяца назад уроженец Нарвы, музыкант и организатор мероприятий Олег Писаренко заявил, что отказывается от проведения фестивалей и руководства проработавшими много лет тартуским и нарвским джаз-клубами и впредь сосредоточится только на том, что важно. А важно создавать музыку.

Решение Писаренко вполне можно было понять, ведь он и сам признавался, что состоявшийся позапрошлым летом во дворе Нарвской крепости масштабный, но в коммерческом плане с треском провалившийся музыкальный фестиваль "Baltic Sun" поставил его на грань личного банкротства.

И тем не менее на этой неделе с четверга по субботу в фойе Нарвского колледжа снова звучат гармонии и ритмы джаза. В рамках увлекательной и разнообразной программы проходящего в Нарве в третий раз фестиваля "IDeeJazz" перед местной публикой предстанут музыканты из семи стран.

Подняться после провала и продолжить гнуть свою линию способны немногие. Тем больше заслуживают признания, уважения и поддержки Олег Писаренко и его начинания. Вклад таких людей в обогащение здешней культурной жизни неоценим.

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