ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Олег Писаренко

Всего три месяца назад уроженец Нарвы, музыкант и организатор мероприятий Олег Писаренко заявил, что отказывается от проведения фестивалей и руководства проработавшими много лет тартуским и нарвским джаз-клубами и впредь сосредоточится только на том, что важно. А важно создавать музыку.
Решение Писаренко вполне можно было понять, ведь он и сам признавался, что состоявшийся позапрошлым летом во дворе Нарвской крепости масштабный, но в коммерческом плане с треском провалившийся музыкальный фестиваль "Baltic Sun" поставил его на грань личного банкротства.
И тем не менее на этой неделе с четверга по субботу в фойе Нарвского колледжа снова звучат гармонии и ритмы джаза. В рамках увлекательной и разнообразной программы проходящего в Нарве в третий раз фестиваля "IDeeJazz" перед местной публикой предстанут музыканты из семи стран.
Подняться после провала и продолжить гнуть свою линию способны немногие. Тем больше заслуживают признания, уважения и поддержки Олег Писаренко и его начинания. Вклад таких людей в обогащение здешней культурной жизни неоценим.