Пора оформить (дигитальную) подписку на газету

Похожа ли судьба газеты на судьбу аудиокассеты или виниловой пластинки? Винил, бесспорно, вернулся от самого края могилы к новой жизни, а вот аудиокассета, несмотря ни на что, себя исчерпала. Оба этих примера, пожалуй, самые радикальные - особенно рядом с газетой. Но своя логика в таком сравнении есть.

Книга в этом смысле очень даже похожа на виниловую пластинку. Продажа дигитальных книг в Эстонии широкого размаха не обрела: хиты продаж года расходятся в количестве нескольких сотен штук. Даже на крупнейших языках дигитальный конкурент не смог сильно поколебать позицию печатной книги. На рынке США оборот от продаж настоящих книг в прошлом году в 11 раз превысил оборот продаж дигитальных книг, причем продажа бумажных книг постоянно растет, а дигитальных - падает.

Печатная книга подобна виниловой пластинке и тем, что имеет в качестве физического предмета эмоциональную ценность. С нею можно связать воспоминания, настроения, ее можно поставить на полку - и возникающая там коллекция расскажет о владельце как о человеке. Настоящая книга к тому же является просто-напросто очень быстрой и простой инфосистемой.

А газета похожа на книгу? Эмоциональная и в том числе коллекционная ее ценность, конечно, ниже. Что касается удобства пользования, то ответ зависит, очевидно, и от возраста отвечающего. Журнал больше приближается к книге, что подтверждают также цифры продаж. С газетными доходами дела не столь хороши.

Может, это станет неожиданностью для многих, но с этого года Эстония является единственной (чуть не написал "последней") страной Балтии, в которой существуют ежедневные газеты, выходящие шесть или пять раз в неделю. В Латвии и Литве таких больше нет.

Разумеется, данный процесс имеет много специфических причин, хотя большую роль наверняка сыграла также плохая услуга доставки на дом. Если газета утром не приходит в почтовый ящик, то страдает доход как от рекламы, так и от подписки.

То есть очень важно, чтобы издатели и государство нашли в Эстонии решение для гарантии качественной, доступной всем и хорошо действующей по всей Эстонии услуги доставки на дом. Хотя газета и не в той же мере, что книга, способна выдерживать изменения в обществе и технологиях, она все же просуществует еще десятки лет и в течение этого срока будет играть важную роль как при сохранении журналистских стандартов, так и при объединении людей.

Газета просуществует еще десятки лет и в течение этого срока будет играть важную роль как при сохранении журналистских стандартов, так и при объединении людей.

И в какой-то момент доходы от подписки на бумажную газету помогут достичь прессе как в Эстонии, так и в остальном мире новой жизнеспособной бизнес-модели.