ПЕРЕДОВИЦА: Государственная гимназия - это не катастрофа

В случае с новехонькой Кохтла-Ярвеской гимназией до ее открытия было очень много вопросов - начиная с языка обучения, заканчивая подбором учителей и, разумеется, школьной культурой. Хотя речь идет об общеобразовательной школе, было создано учебное учреждение совершенно нового типа. Руководство школы говорит, что уходят в основном учащиеся, которым не подошли сопряженные с новой школьной культурой требования, а также те, чей уровень владения эстонским языком оказался недостаточным для учебной работы.

Начало этого учебного года было для школы необычным потому, что она как единственная оставшаяся в Кохтла-Ярве гимназия приняла всех желающих, из-за чего учащихся набралось даже больше, чем предусмотрено планировкой здания. В следующие годы попасть туда будет уже не так просто, и пригодность кандидатов в гимназисты начнут предварительно тестировать. В школе "Северному побережью" утверждали, что учащихся, которые немотивированны и в действительности демонстрируют слабый интерес к учебе, в школе еще несколько десятков и, вероятно, в полку уходящих может прибыть.

В сегодняшней газете берет слово член Рийгикогу Михаил Стальнухин, который предупреждает Нарву об образовательной катастрофе, если в городе откроют госгимназию, куда направят львиную долю гимназистов. Он также предсказывает, что если в новую гимназию наберут неместных учителей, то им будет безразлично обучение местных детей. Какой логикой руководствуется уважаемый парламентарий, непонятно. Приезд в регион новых и образованных работников можно только поприветствовать, тем более что они нередко привозят с собой свежую перспективу и иной подход к учебной работе.