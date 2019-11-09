Вс, 10.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОПРОС: Каких магазинов или товаров сейчас не хватает в Йыхви?

Скоро в Йыхви откроет двери "Pargi keskus", в котором будет множество магазинов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхви открываются новые магазины.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тайво АДУСОО:

- В принципе, я не ощущаю, чтобы у нас чего-то не хватало. Местоположение Йыхви тоже ведь очень хорошее - недалеко Раквере и Нарва, если что-то не найти здесь, то можно и туда съездить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Маргус ИЛМЪЯРВ:

- Магазинов вполне хватает, а вот уютных кафе, по-моему, маловато. Вроде бы и много есть мест, где можно поесть, но не хватает именно уютных, которые бы располагали прийти и отдохнуть с удовольствием...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кадри КАЛДРЕ: 

- То, что открываются новые магазины, - хорошо. Насколько я знаю, в новом торговом центре появятся другие бренды, которые мне нравятся и которые обычно смотрю, бывая в других городах. Если говорить об ограниченном выборе, то считаю, что в наших магазинах мало детской одежды и одежды для спортивных занятий, например, в фитнес-клубе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Любовь КИПЕЛЬ:

- Мне кажется, что у нас такое изобилие разных товаров, что у людей нет столько денег, чтобы делать покупки. Если бы средства позволяли, можно было бы ходить и ходить по магазинам... Но это нереально, поэтому лучше бы производство какое-то новое открыли. Может, из-за конкуренции что-то будет дешевле, но я предполагаю, что больше магазинов будет закрываться - не оправдают сами себя.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тийа РАНДЕ:

- Для меня лично всего хватает, потому что я много чего сама умею, овощи-фрукты тоже выращиваю. Надо жить по обстоятельствам и возможностям - меня так учили. То, что новые магазины открываются, - хорошо, все-таки развитие города в каком-то смысле показывает.

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