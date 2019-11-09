ОПРОС: Каких магазинов или товаров сейчас не хватает в Йыхви?

В Йыхви открываются новые магазины.
Тайво АДУСОО:
- В принципе, я не ощущаю, чтобы у нас чего-то не хватало. Местоположение Йыхви тоже ведь очень хорошее - недалеко Раквере и Нарва, если что-то не найти здесь, то можно и туда съездить.
Маргус ИЛМЪЯРВ:
- Магазинов вполне хватает, а вот уютных кафе, по-моему, маловато. Вроде бы и много есть мест, где можно поесть, но не хватает именно уютных, которые бы располагали прийти и отдохнуть с удовольствием...
Кадри КАЛДРЕ:
- То, что открываются новые магазины, - хорошо. Насколько я знаю, в новом торговом центре появятся другие бренды, которые мне нравятся и которые обычно смотрю, бывая в других городах. Если говорить об ограниченном выборе, то считаю, что в наших магазинах мало детской одежды и одежды для спортивных занятий, например, в фитнес-клубе.
Любовь КИПЕЛЬ:
- Мне кажется, что у нас такое изобилие разных товаров, что у людей нет столько денег, чтобы делать покупки. Если бы средства позволяли, можно было бы ходить и ходить по магазинам... Но это нереально, поэтому лучше бы производство какое-то новое открыли. Может, из-за конкуренции что-то будет дешевле, но я предполагаю, что больше магазинов будет закрываться - не оправдают сами себя.
Тийа РАНДЕ:
- Для меня лично всего хватает, потому что я много чего сама умею, овощи-фрукты тоже выращиваю. Надо жить по обстоятельствам и возможностям - меня так учили. То, что новые магазины открываются, - хорошо, все-таки развитие города в каком-то смысле показывает.