ОПРОС: Каких магазинов или товаров сейчас не хватает в Йыхви?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тайво АДУСОО: - В принципе, я не ощущаю, чтобы у нас чего-то не хватало. Местоположение Йыхви тоже ведь очень хорошее - недалеко Раквере и Нарва, если что-то не найти здесь, то можно и туда съездить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Маргус ИЛМЪЯРВ: - Магазинов вполне хватает, а вот уютных кафе, по-моему, маловато. Вроде бы и много есть мест, где можно поесть, но не хватает именно уютных, которые бы располагали прийти и отдохнуть с удовольствием...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Кадри КАЛДРЕ: - То, что открываются новые магазины, - хорошо. Насколько я знаю, в новом торговом центре появятся другие бренды, которые мне нравятся и которые обычно смотрю, бывая в других городах. Если говорить об ограниченном выборе, то считаю, что в наших магазинах мало детской одежды и одежды для спортивных занятий, например, в фитнес-клубе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Любовь КИПЕЛЬ: - Мне кажется, что у нас такое изобилие разных товаров, что у людей нет столько денег, чтобы делать покупки. Если бы средства позволяли, можно было бы ходить и ходить по магазинам... Но это нереально, поэтому лучше бы производство какое-то новое открыли. Может, из-за конкуренции что-то будет дешевле, но я предполагаю, что больше магазинов будет закрываться - не оправдают сами себя.