Сегодня в общежитии, которое известно в народе как "девятка", проживает около 100 человек. Они живут в комнатах с разным уровнем благоустройства, но для всех есть горячая вода, кухня, прачечная, душевые, телеуслуги и даже Wi-Fi. Пока свободных мест нет, но перестройка старых, нежилых на данный момент комнат идет постоянно, так что постепенно возможности для размещения людей увеличиваются.

У построенных в Кохтла-Ярве более 40 лет назад двух 9-этажных общежитий - одного для работников стройтреста, другого для работников сланцехимического завода - судьба сложилась по-разному. Первого уже нет, после долгого запустения его снесли. В другом тоже были трудные времена, когда полдома пустовало, не было горячей воды, много лет не работал лифт.

Около четырех лет назад собственником дома стало ТОО "Järve ühiselamu". За это время обновили крышу, общие лоджии, многие комнаты и коридоры на нескольких этажах. Остальные помещения пока используются как склад для мебели или находятся в стадии реновации. Теперь здесь работает новый лифт и всегда есть горячая вода.

На седьмом - новый уровень общежития

Общежитие есть общежитие, то есть общие коридор, кухня, но как это может отличаться от того, что было раньше, видно на седьмом этаже, с которого началась наша экскурсия по дому в сопровождении его администратора Галины Тюриной.

- Здесь все перестроили, избавились от старого - полов, стен, окон, труб, мебели, сантехники, электрики, - говорит Галина.

В коридоре светло и уютно. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На этаже сделан, что называется, евроремонт. Светлые стены, цветы в коридоре, чисто, уютно, комфортно. В блоке на две комнаты - санузел, душевая. В каждой комнате - новая мебель, большой холодильник.

В комнате есть все необходимое. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В крыле этажа, где находится шесть таких блоков, просторная кухня с встроенной мебелью, электроплитами, вытяжкой над ними. На кухне для общего пользования имеются электрочайники, тостер.

Кухня для жильцов седьмого этажа. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В соседнем с кухней помещении - прачечная, где стоят три новых стиральных машины и одна для сушки белья.

Прачечная на седьмом этаже. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

О прошлой жизни на этаже напоминает только его фойe.

- Оно будет со временем общей для жильцов этажа гостиной с мягкой мебелью, большим телевизором, выходом на просторную лоджию, - утверждает Галина.

Перестраивается для людей с ограниченными возможностями

Этажом ниже работают строители. "Это наши люди, мы никого не нанимаем, у нас своя бригада", - поясняет Галина.

Перестраивается шестой этаж. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Общежитие обеспечивает работой в общей сложности 11 человек, кроме строителей это администратор, бухгалтер, вахтеры, уборщицы, дворник.

Крыло, где сейчас ведутся строительные работы, будет оборудовано для проживания людей, которые передвигаются на колясках или с помощью костылей. "Кроме комфорта в комнатах здесь будут просторная душевая, удобные поручни, скамейки, а в каждом туалете на две комнаты - гигиенический душ, словом, все необходимое для того, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями, - уверяет Галина. - Мебель на кухне поставим низкую, чтобы человеку в коляске удобно было ею пользоваться".

Одна из передвигающихся на коляске - 41-летняя Варвара - живет сейчас на пятом этаже, где, как и на других этажах, условия поскромнее, чем на седьмом. Но здесь также чисто и светло после проведенного косметического ремонта. В блоке на две комнаты - туалет и раковина. Душевой нет, приходится пока спускаться в общую душевую на цокольном этаже, где находится также общая прачечная. Но таким людям всегда помогают это делать как работники дома, так и соседи.

Варвара раньше жила в Раквере, но так сложились обстоятельства, что осталась без крыши над головой. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Варвара рассказала, что оказалась в коляске из-за полученной в автомобильной аварии травмы позвоночника. Раньше она жила в Раквере, но так сложились обстоятельства, что осталась без крыши над головой. "Квартира моего второго мужа после его смерти перешла его детям, я осталась ни с чем, и социальная служба в Раквере подсказала, что можно найти крышу над головой в этом доме в Кохтла-Ярве, - говорит она. - С 4 октября я здесь. Условия хорошие, тепло, светло, все необходимое в комнате есть. Два раза в неделю приходит работник социальной службы города, который покупает для меня продукты. Пенсии мне хватает на жизнь, я экономная".

Спасательный круг для малообеспеченных

Соседка Варвары - 57-летняя Светлана - живет здесь три года. "Я оказалась в ситуации, когда надо было просто бежать от сожителя", - рассказывает она.

Женщина признается, что когда шла сюда, переживала, ведь раньше об этом общежитии ходила плохая слава. "Мне сразу же дали необходимую мебель, угловой диван, холодильник. Здесь спокойно, никто чужой не ходит. Молодцы хозяева, условия хорошие, меня все устраивает, - говорит Светлана. - Люди попадают в разные жизненные ситуации, и такие дома очень нужны. Надеюсь, что скоро устроюсь на работу, а пока живу на социальное пособие".

Малообеспеченным людям, которые в большинстве своем и проживают в общежитии на Пыхья аллеэ, 9, государством гарантирован прожиточный минимум, и если расходы на жилье превышают его, то их через местные самоуправления оплачивает также государство. Поэтому должников в общежитии нет.

Галина отмечает, то, сколько человек будет или не будет платить за комнату и коммунальные расходы, зависит от его доходов. Подробнее узнать об этом в каждом конкретном случае люди, желающие поселиться на Пыхья аллеэ, 9, могут в социальной службе или обратившись непосредственно к администрации общежития.

Приносят одежду, обувь, посуду, цветы, книги

В доме есть помещение, где каждый жилец может найти для себя подходящую одежду, обувь, посуду и прочие вещи, которые приносят сюда горожане.

- Когда люди приходят к нам жить, имея только пакет с какими-то скудными пожитками, то мы даем все - от холодильника, телевизора до одежды и посуды, - говорит Галина. - У каждого человека своя история, почему он здесь оказался. Кто-то потерял жилье, когда сел в тюрьму, по разным причинам накопил большие долги за свою квартиру.

Есть молодые люди, которые раньше воспитывались в детских домах, а также пожилые, и среди них те, кто состарился здесь, прожив десятки лет. По словам администратора, один мужчина, например, пришел в общежитие не потому, что у него не было жилья. Родных у него нет, одиноко было ему в своей квартире, отдал ее знакомым, а тут у него больше общения с людьми.

- Да, у нас на каждом этаже своя "тусовка", - шутит Галина.

В доме очень много комнатных растений. В фойе цокольного этажа - как в оранжерее. Цветы тоже принесли горожане. А еще здесь стоят стеллажи с книгами, которые также отдают сюда самые разные люди. В будущем в доме планируется оборудовать библиотеку.

- Спасибо всем, кто проявляет внимание к жителям нашего дома, - благодарит горожан Галина.

Она отмечает, что цель всей перестройки в доме - создать хорошее арендное жилье для малообеспеченных людей. Это долгосрочный социальный проект. Конечно, сразу все обновить невозможно из-за ограниченности в средствах, ведь фирма делает это исключительно за свои деньги. По словам Галины, пытались участвовать в гостендерах, писать проекты, но пока безрезультатно, но главное удалось - дом жив и постепенно обновляется. Запланирован ремонт фасада, весной на прилегающей территории посадят деревья.

- Надеемся, что жители соседних домов нам тоже благодарны, ведь в доме теперь все под контролем и жильцы не создают соседям проблем, - говорит Галина. - На каждом этаже у нас установлены видеокамеры. Бывает, что некоторые наши жильцы выпивают, но они понимают, что если будут себя вести неподобающим образом, то лишатся, возможно, последней для них крыши над головой.