Вместо того чтобы плевать в старый колодец, нужно больше копить на пенсию

Никто пока не может сказать, какую неразбериху может создать разрушение второй пенсионной ступени как для нынешнего, так и для будущих поколений.
Существует великое множество экономических, демографических и прочих переменных, к тому же неопределенности добавляет наше маленькое и открытое, зависящее от остального мира общество. Тем не менее правительство не потрудилось выполнить мало-мальски тщательный анализ, а ринулось воплощать предвыборное обещание "Isamaa", являвшееся залогом сколачивания коалиции.
Те, кто пожелает при первой же возможности забрать деньги из второй ступени, то есть воспользоваться "свободой" копить на будущее самостоятельно, для начала несколько раз будут наказаны. Из-за подоходного налога они сразу лишатся 20 процентов денег накопительной пенсии, потеряют свою годовую льготу по подоходному налогу в размере 6000 евро, а также отдадут государству взносы социального налога по крайней мере за следующие десять лет из своего будущего фонда накопительной пенсии. Ведь к двум процентам брутто-зарплаты работающего человека государство добавляло четыре процента за счет его социального налога.
Внедряя на рубеже веков накопительную пенсию, исходили из того обстоятельства, что государственная пенсия в будущем усохнет на треть из-за малого числа налогоплательщиков. Население сокращается: через пару десятков лет соотношение числа работников и пенсионеров уменьшится с нынешних 2:1 до 1,3:1. Против демографических процессов не пойдешь и можно опасаться, что в будущем именно молодым семьям придется взять на себя роль козла отпущения и отдуваться за нынешние глупости: наряду с воспитанием детей они вынуждены будут нести все большее бремя по содержанию государства. Однако где-то наступит граница терпимости.
Уже сейчас примерно четырем процентам пенсионеров по старости платят прожиточное пособие. Если же правительство останется при своих пенсионных планах, то можно опасаться, что доля живущих в бедности стариков увеличится в несколько раз.
Возникает повод еще раз спросить: нужно ли будет выходящим из второй ступени писать заодно заявление о том, что в будущем они откажутся от социальной помощи? В нашей Конституции все же записано, что общество должно обеспечить каждому человеку как минимум достойное проживание.
Надежда на то, что поколение меньшего числа работников сможет платить пенсию предыдущему, более многочисленному поколению, обречена на провал. Это поняли почти все страны Европы, разработавшие свои пенсионные схемы. В эстонской пенсионной системе накопительная часть явно меньше, чем в развитых странах. То есть вместо развала второй ступени надо искать дополнительные пути, как бы побольше отложить на пенсионную пору. Можно привести для примера представленный социал-демократами в Рийгикогу проект пенсии от работодателя. Есть также другие варианты, хотя бы массовый ввоз чужой рабочей силы. Неужели этого и хочет нынешнее правительство?
Критики больше всего говорили о прежней низкой производительности пенсионных фондов. Это верно, что она могла бы быть выше, но все же покупательная способность размещенных в фондах денег росла. Не было, однако, сказано, что в государствах с коротким периодом накопления денежная подкладка еще слишком тонкая, чтобы ее можно было стремительно увеличить. К тому же государство устанавливало поначалу для пенсионных фондов слишком строгие инвестиционные ограничения, на сегодня, правда, смягченные. И, конечно, свое влияние оказал также случившийся в недавнем прошлом и крупнейший за последние 80 лет экономический кризис.
Например, в Венгрии и Польше с шумом начали рушить систему и застрахованные люди позволили популистским правительствам обвести себя вокруг пальца. В Финляндии и Швеции, где привычка копить пенсию более давняя, действовали не спеша и с учетом показателей-индексов рабочей силы и демографии.
Наша пенсионная система только что достигла зрелости, которая при последовательном накоплении и постоянных взносах помогала бы работникам подготовиться к пенсии. Но человек таков, что думает, скорее, о настоящем, чем о будущем. Те, кто заберет деньги из второй ступени и оплатит свои быстрые кредиты, поступят даже разумно. К сожалению, большинство из нас не являются инвестиционными гениями, ведь иначе пол-Эстонии были бы миллионерами.
Таким образом, мы рассуждаем, скорее, как Арно Тали в понимании народного писателя Андруса Кивиряхка: насколько правильным будет забрать деньги из второй ступени и закопать как можно глубже черт знает куда? Но, как известно, кроты даже тяпку стащили, а инфляция является куда более сильным деятелем.
Пенсионную систему надо сделать настолько гибкой и привлекательной, чтобы как можно меньше людей испытали искушение растратить или вложить невесть куда накопленные деньги.
Как же минимизировать угрожающий нам ущерб от пенсионного разорения? Короткий ответ такой: пенсионную систему надо сделать настолько гибкой и привлекательной, чтобы как можно меньше людей испытали искушение растратить или вложить невесть куда накопленные деньги.
Социал-демократы внесли предложение, оформленное также в виде проекта: на выплаты второй ступени в пенсионном возрасте должно действовать освобождение от подоходного налога вдобавок к нынешним свободным от подоходного налога 500 евро в месяц.
В случае постоянной нетрудоспособности или серьезного нарушения здоровья человек должен иметь возможность забрать накопленные во второй ступени деньги до наступления пенсионного возраста или же тогда следует начать пенсионные выплаты. Если же человек достиг пенсионного возраста, то надо отменить верхний предел суммы, которую он может сразу получить на руки. Сейчас им является десятикратная народная пенсия, то есть 2052 евро.
Пенсионные фонды надо обязать предоставлять человеку информацию о размещении денег, о накопившейся сумме и о производительности инвестиций. В таком случае сотрудничество между инвестором и фондом будет содержательным. Надо бы взвесить также дополнительное снижение платы за управление пенсионными фондами и рассмотреть возможность для пенсионного накопителя вкладывать во вторую ступень также три-четыре процента зарплаты. А также взвесить обстоятельства, как увеличить пенсионный остаток человека пенсионного возраста и тогда, когда ему уже производят выплаты.