Вместо того чтобы плевать в старый колодец, нужно больше копить на пенсию

Существует великое множество экономических, демографических и прочих переменных, к тому же неопределенности добавляет наше маленькое и открытое, зависящее от остального мира общество. Тем не менее правительство не потрудилось выполнить мало-мальски тщательный анализ, а ринулось воплощать предвыборное обещание "Isamaa", являвшееся залогом сколачивания коалиции.

Те, кто пожелает при первой же возможности забрать деньги из второй ступени, то есть воспользоваться "свободой" копить на будущее самостоятельно, для начала несколько раз будут наказаны. Из-за подоходного налога они сразу лишатся 20 процентов денег накопительной пенсии, потеряют свою годовую льготу по подоходному налогу в размере 6000 евро, а также отдадут государству взносы социального налога по крайней мере за следующие десять лет из своего будущего фонда накопительной пенсии. Ведь к двум процентам брутто-зарплаты работающего человека государство добавляло четыре процента за счет его социального налога.

Внедряя на рубеже веков накопительную пенсию, исходили из того обстоятельства, что государственная пенсия в будущем усохнет на треть из-за малого числа налогоплательщиков. Население сокращается: через пару десятков лет соотношение числа работников и пенсионеров уменьшится с нынешних 2:1 до 1,3:1. Против демографических процессов не пойдешь и можно опасаться, что в будущем именно молодым семьям придется взять на себя роль козла отпущения и отдуваться за нынешние глупости: наряду с воспитанием детей они вынуждены будут нести все большее бремя по содержанию государства. Однако где-то наступит граница терпимости.

Уже сейчас примерно четырем процентам пенсионеров по старости платят прожиточное пособие. Если же правительство останется при своих пенсионных планах, то можно опасаться, что доля живущих в бедности стариков увеличится в несколько раз.

Возникает повод еще раз спросить: нужно ли будет выходящим из второй ступени писать заодно заявление о том, что в будущем они откажутся от социальной помощи? В нашей Конституции все же записано, что общество должно обеспечить каждому человеку как минимум достойное проживание.

Надежда на то, что поколение меньшего числа работников сможет платить пенсию предыдущему, более многочисленному поколению, обречена на провал. Это поняли почти все страны Европы, разработавшие свои пенсионные схемы. В эстонской пенсионной системе накопительная часть явно меньше, чем в развитых странах. То есть вместо развала второй ступени надо искать дополнительные пути, как бы побольше отложить на пенсионную пору. Можно привести для примера представленный социал-демократами в Рийгикогу проект пенсии от работодателя. Есть также другие варианты, хотя бы массовый ввоз чужой рабочей силы. Неужели этого и хочет нынешнее правительство?