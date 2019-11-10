Пн, 11.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Работы юных мастеров рукоделия Вирумаа представлены на совместной выставке

Скульптуры, изготовленные школьниками из Вастла: выглядят как бронзовые, а сделаны из пластилина.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На открывшейся в Йыхвиской центральной библиотеке первой общевирумааской выставке рукоделия школьников можно полюбоваться примерно пятьюстами работами.

ДОСТУПНО ДЛЯ

На инициированную Вируским институтом выставку представить свои работы могли все школы Вирумаа. На призыв откликнулись 23 учебных заведения, и в результате оба уезда были представлены почти поровну, отметила проектный руководитель Вируского института Марге Лепик. "Мне не верилось, что представят так много работ. Думала, что будет, может, около двухсот", - порадовалась она богатому "урожаю". 

Возможность показать

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ