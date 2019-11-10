Работы юных мастеров рукоделия Вирумаа представлены на совместной выставке

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На инициированную Вируским институтом выставку представить свои работы могли все школы Вирумаа. На призыв откликнулись 23 учебных заведения, и в результате оба уезда были представлены почти поровну, отметила проектный руководитель Вируского института Марге Лепик. "Мне не верилось, что представят так много работ. Думала, что будет, может, около двухсот", - порадовалась она богатому "урожаю".