Работы юных мастеров рукоделия Вирумаа представлены на совместной выставке

На открывшейся в Йыхвиской центральной библиотеке первой общевирумааской выставке рукоделия школьников можно полюбоваться примерно пятьюстами работами.
На инициированную Вируским институтом выставку представить свои работы могли все школы Вирумаа. На призыв откликнулись 23 учебных заведения, и в результате оба уезда были представлены почти поровну, отметила проектный руководитель Вируского института Марге Лепик. "Мне не верилось, что представят так много работ. Думала, что будет, может, около двухсот", - порадовалась она богатому "урожаю".