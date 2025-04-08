На юбилейном вечере, состоявшемся в Кивиылиском народном доме 30 марта, зал был почти полным. Аншлага не случилось, возможно, только потому, что артисты любительского коллектива не делали широкой рекламы, пригласив друзей, коллег и самых верных поклонников отметить вместе красивую дату.

Нарядные гости ждали от "своих" артистов чего-то необычного. Знают, что каждый спектакль "Отпада" - впечатляющее зрелище, а отпадовцы умеют удивлять. Так и случилось - артисты предстали в неожиданном жанре клоунады. Устроили капустник. Вытащив часть декораций и костюмов из разных постановок, прошлись по своему репертуару, выбрав сцены, которые превратили в яркий скетч. Слов в этой импровизации не было, а клоунада требует совсем других навыков. Но и с этим справились. Хореограф Алена Земляк помогла актерам выражаться языком движения и пластики.

Название придумали зрители

После выступлений за кулисы приходили зрители и оценивали: "Ну, ребята, отпад!".

- Это слово прилипло, - объясняет художественный руководитель, актриса, а ныне и режиссер Наталия Чикул. - Мы разное придумывали, пытались представить, как может называться творческое объединение пюссиских доморощенных артистов, потому что история театра началась именно с Пюсси, но как ни крутили, так все и осталось - "Отпад".

Театр основан в 1998 году. Начинавший с постановки "Зайки-зазнайки" Сергея Михалкова, он вырос до таких серьезных вещей, как "Декамерон" Боккаччо, "Марьино поле" Олега Богаева, "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха, и других пьес, которые есть в репертуарах профессиональных театров.

С 2004 года работает как некоммерческое объединение "Art Spekter" и является членом Эстонского союза любительских театров. Обладатель гран-при республиканских фестивалей любительских театров - в 2003, 2010 и 2016 годах. Неоднократно представлял страну на международных театральных форумах. Главный приз на международном фестивале "Театральная осень в Таллинне-2024", актер Роман Смолов удостоен награды за лучшую мужскую роль.