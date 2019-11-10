Тойлаская волость протестирует партисипативный бюджет

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Партисипативный бюджет дает людям возможность участвовать в планировании использования и распределении местных финансов. В Ида-Вирумаа он применяется в городе Кивиыли, волости Люганузе и городе Нарва-Йыэсуу. В следующем году к ним присоединится волость Тойла: порядок исполнения партисипативного бюджета на 2020 год волостное собрание утвердило на заседании в конце октября.