Пн, 11.11.2019
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Тойлаская волость протестирует партисипативный бюджет

Парк с сотней декоративных деревьев в поселке Тойла появился до партисипативного бюджета. Со следующего года подобные начинания смогут получить помощь из волостного бюджета, если народ окажет им достаточную поддержку на голосовании.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В бюджете народного участия Тойлаской волости на общинные инициативы отводится 10000 евро. Идеи и предложения принимаются до 15 декабря.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Партисипативный бюджет дает людям возможность участвовать в планировании использования и распределении местных финансов. В Ида-Вирумаа он применяется в городе Кивиыли, волости Люганузе и городе Нарва-Йыэсуу. В следующем году к ним присоединится волость Тойла: порядок исполнения партисипативного бюджета на 2020 год волостное собрание утвердило на заседании в конце октября.

Для устранения узких мест

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