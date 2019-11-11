Стальнухин о будущей Нарвской госгимназии: "Это гарантированно будет катастрофа"

Нарве и ее будущей государственной гимназии предстоит сделать выводы из сегодняшнего опыта Кохтла-Ярвеской гимназии, которую покинули порядка трех десятков недовольных учащихся. Для преимущественно русскоязычной Нарвы самый острый вопрос - о языке обучения и готовности или неготовности выпускников основных школ.
Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство в 2020-2022 годах построит в Нарве госгимназию, в которой должны будут учиться не менее 80 процентов всех здешних гимназистов.
Неприятная история с уходом из новой Кохтла-Ярвеской гимназии примерно трех десятков учащихся укрепляет страхи Михаила Стальнухина, с которыми он выступает последние несколько лет. По данным ERR, из Кохтла-Ярвеской гимназии к концу октября ушли 26 учащихся из всего 323-х на начало учебного года.
"В Нарве ситуация гарантированно будет еще хуже, это будет катастрофа", - прокомментировал Стальнухин события в Кохтла-Ярвеской госгимназии, в которой часть учеников оказались неготовыми учиться на эстонском языке и разделять некоторые иные общие ценности.
В начале 2019 года Стальнухин предлагал Нарвскому горсобранию инициировать новые переговоры города с Министерством образования, чтобы сохранить муниципальные гимназии наряду с будущей государственной. Будучи в оппозиции он не нашел поддержки - и в ходе полемики Стальнухин отозвал свой проект, чтобы его доработать и в будущем представить вновь, чего пока не сделал.
В Рийгикогу Стальнухин возглавляет комиссию по проблеме развития преподавания эстонского языка, и он рассказал, что в октябре привозил членов комиссии в Кохтла-Ярвескую гимназию.
"Там выяснилось, что, по словам директора Хендрика Агура, гимназию покинули десять учеников, - вспоминает Стальнухин. - После этого я поднял этот вопрос в своей фракции (Центристской партии. - И.С.), чем вызвал крайнюю озабоченность коллег. Наши советники запросили Минобразования - и оттуда сообщили уже о 19(!) детях, которые ушли из гимназии за месяц, начиная с 1 сентября".
В Нарвской госгимназии, как убежден Стальнухин, ситуация будет еще хуже и даже катастрофичной.
"Первая беда в том, что когда говорят, что нам разрешено сохранить систему 60 на 40, забывают указать, что речь идет о детях, которые уже отучились год или два в местной гимназии. Те же, кто будут приходить после 9-го класса, и все последующие потоки сразу должны будут учиться стопроцентно на эстонском. Вторая беда: Агур не знал, сколько у него работает учителей, сказав - "около сорока", из них больше двадцати - приезжие, и это он помнил. Боюсь, в Нарве будет еще круче: педколлектив будет состоять процентов на семьдесят пять из тех, кому наши дети вообще по херу", - грубо и пессимистично высказался политик.
Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс, посетивший Нарву для оглашения имен авторов лучшего архитектурного решения для будущей Нарвской госгимназии, в комментарии напомнил: "Это школа для учеников, а не для кого-то другого, и они будут получать такие программы, по которым смогут изучать не только языки, а и все предметы. Они будут такими же учениками, как и во всех других школах Эстонии".
"Я стопроцентно уверен, что все получат возможности, и это будет зависеть только от самого ученика", - добавил канцлер.
Говоря о ситуации в Кохтла-Ярвеской гимназии, Лайдметс подчеркнул, что учебная работа идет там только несколько месяцев, а все нюансы пока точно не известны.
"Сейчас всё выглядит положительно - ученики довольны, хотя есть и те, кто выбрал другую школу. Но такое же происходит и в других школах - где-то пять процентов, где-то восемь.
Лайдметс также отметил важность обсуждения в обществе работы будущей Нарвской госгимназии. Он заверил, что будущий руководитель должен будет опираться на общественное мнение: "Директор должен будет видеть, что местное общество поддерживает его идеи".
В Нарве уже началась общественная дискуссия с привлечением политиков и активных педагогов относительно учебного содержания будущей госгимназии. Одна такая встреча прошла в Нарвском колледже Тартуского университета в последних числах октября.
Организатор встречи член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк собрала озвученные людьми на встрече вопросы и переправила их в Министерство образования и Нарвскую горуправу.
Вот типичные вопросы, интересующие общественность менее чем за два года до открытия госгимназии: "Какой планируется модель в части языка обучения в Нарвской государственной гимназии?", "Как планируется учитывать опыт уже действующих госгимназий и их руководителей в Йыхви и Кохтла-Ярве?", "Какими полномочиями обладает директор при комплектации школы как в плане преподавателей, так и учащихся?", "Может ли директор Нарвской госгимназии единолично принимать решение о языке или языках обучения?", "Как избежать ухода учащихся из гимназии и какой урок можно извлечь из опыта Кохтла-Ярве этой осенью?", "В чем будет заключаться сотрудничество с местным самоуправлением?", "Какие изменения необходимо провести в основной школе, чтобы обучение в гимназии было успешным?".
Райк сказала "Северному побережью", что рассчитывает на ответы чиновников в надлежащие сроки.
Канцлер Минобразования Март Лайдметс, в свою очередь, прокомментировал естественный интерес нарвитян так: "Во многих эстонских городах, не только в Нарве, люди были против гимназии и за старые школы - всегда и везде шли дебаты".