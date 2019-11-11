Стальнухин о будущей Нарвской госгимназии: "Это гарантированно будет катастрофа"

Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство в 2020-2022 годах построит в Нарве госгимназию, в которой должны будут учиться не менее 80 процентов всех здешних гимназистов.

Неприятная история с уходом из новой Кохтла-Ярвеской гимназии примерно трех десятков учащихся укрепляет страхи Михаила Стальнухина, с которыми он выступает последние несколько лет. По данным ERR, из Кохтла-Ярвеской гимназии к концу октября ушли 26 учащихся из всего 323-х на начало учебного года.

"В Нарве ситуация гарантированно будет еще хуже, это будет катастрофа", - прокомментировал Стальнухин события в Кохтла-Ярвеской госгимназии, в которой часть учеников оказались неготовыми учиться на эстонском языке и разделять некоторые иные общие ценности.

В начале 2019 года Стальнухин предлагал Нарвскому горсобранию инициировать новые переговоры города с Министерством образования, чтобы сохранить муниципальные гимназии наряду с будущей государственной. Будучи в оппозиции он не нашел поддержки - и в ходе полемики Стальнухин отозвал свой проект, чтобы его доработать и в будущем представить вновь, чего пока не сделал.

В Рийгикогу Стальнухин возглавляет комиссию по проблеме развития преподавания эстонского языка, и он рассказал, что в октябре привозил членов комиссии в Кохтла-Ярвескую гимназию.

"Там выяснилось, что, по словам директора Хендрика Агура, гимназию покинули десять учеников, - вспоминает Стальнухин. - После этого я поднял этот вопрос в своей фракции (Центристской партии. - И.С.), чем вызвал крайнюю озабоченность коллег. Наши советники запросили Минобразования - и оттуда сообщили уже о 19(!) детях, которые ушли из гимназии за месяц, начиная с 1 сентября".

В Нарвской госгимназии, как убежден Стальнухин, ситуация будет еще хуже и даже катастрофичной.

"Первая беда в том, что когда говорят, что нам разрешено сохранить систему 60 на 40, забывают указать, что речь идет о детях, которые уже отучились год или два в местной гимназии. Те же, кто будут приходить после 9-го класса, и все последующие потоки сразу должны будут учиться стопроцентно на эстонском. Вторая беда: Агур не знал, сколько у него работает учителей, сказав - "около сорока", из них больше двадцати - приезжие, и это он помнил. Боюсь, в Нарве будет еще круче: педколлектив будет состоять процентов на семьдесят пять из тех, кому наши дети вообще по херу", - грубо и пессимистично высказался политик.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс, посетивший Нарву для оглашения имен авторов лучшего архитектурного решения для будущей Нарвской госгимназии, в комментарии напомнил: "Это школа для учеников, а не для кого-то другого, и они будут получать такие программы, по которым смогут изучать не только языки, а и все предметы. Они будут такими же учениками, как и во всех других школах Эстонии".