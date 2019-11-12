Хендрик Агур: "Учеба в гимназии и впредь будет напряженной"
В инфоминуты я обратился к вам с призывом придерживаться уравновешенной и отстаивающей ценности нашей школы линии в связи с распространяющейся в "Фейсбуке" порой хлесткой и подлой критикой в адрес нашей школы.
Профиль многих критикующих знаком: это гражданин, который сам не имеет связи со школой, но лучше всех "знает", какова внутренняя жизнь в нашей школе и каковы наши люди. Прошу и советую: дорогие члены школьного коллектива, давайте сохранять верность принципам, доброжелательность, достоинство и дружелюбие ко всем.
Говорят: "Убивай зло добротой!". Мы так и делаем - поверьте, это работает. Если у кого-то есть проблема, предложение или, к примеру, претензия к чему-либо, что в школе не нравится, то прошу: придите и расскажите, дайте знать - и мы найдем решение. К сожалению, бывает и так, что в школе ученик говорит, будто все в порядке, а выйдя из школы, рассказывает друзьям и знакомым, что то не так и это не эдак... Дорогой ученик, мы ведь так и не узнаем, что у тебя есть какая-то проблема.
Всегда прошу: приди и расскажи внутри школы. Оставим школьные проблемы в стенах школы и решим их дружелюбно и гладко, так будет безопасно, вежливо и уважительно по отношению друг к другу. От всей души благодарю наших идейных учащихся, которым несправедливые реплики сограждан не показались заслуженными и которые честно высказали свое мнение, призвав также критично настроенных сограждан к порядку и конструктивности.
Разумеется, жаль, что некоторые ребята не пожелали продолжить учебу в нашей школе, но надо также понимать, что не всем подходит учеба в гимназии, не всем подходит напряжение и преодоление трудностей, и, конечно, существуют к тому же прочие причины, почему они ушли.
Об ушедших учащихся. По состоянию на сегодняшний день ушли 33 ученика. Разумеется, жаль, что некоторые ребята не пожелали продолжить учебу в нашей школе, но надо также понимать, что не всем подходит учеба в гимназии, не всем подходит напряжение и преодоление трудностей, и, конечно, существуют к тому же прочие причины, почему они ушли. Подчеркиваю, что все ушедшие на сегодня ученики сделали это по собственному желанию и добровольно. Ни на кого не оказывалось давления со стороны школы и тем более никого не принуждали уходить.
Со всеми без исключения уходящими члены руководства школы беседовали и советовали им поучиться еще какое-то время в нашей школе, чтобы больше привыкнуть и достичь большей ясности внутри себя. Всем решившим уйти желали всего хорошего в дальнейшей учебе и на дальнейшем жизненном пути.
Если у кого-то из учеников зреет мысль об уходе из школы, то очень прошу прийти сначала побеседовать с учебным консультантом, учебными руководителями, директором или учителями. Прошу вас, говорите! Не хотелось бы больше неожиданно встретиться с кем-нибудь из вас в дверях канцелярии - в сопровождении родителя и с заявлением об уходе в руках. Разговор о своих проблемах и мыслях помогает лучше всего.
Мы поддерживаем учеников и стараемся в любой ситуации найти подходящее решение. Мы знаем, что у многих имеются трудности с учебой на эстонском языке при переходе из школы с русским языком обучения. Вы смелые и вы молодцы, большая вам признательность - дело уже идет на лад и наверняка мы справимся. Но и вам самим нужно прилагать усилия и находить мотивацию.
Почему же надо хорошо выучить государственный язык? Подумайте, пожалуйста, над этим. Школа поддержит вас. Можно воспользоваться помощью языковых коучей и добровольных менторов по языку из числа учеников. Пожалуйста, используйте эти возможности.
Два с половиной месяца - короткий срок в жизни школы, однако его достаточно, чтобы убедиться: школа прекрасно заработала, коллектив привык к школьному распорядку и все познакомились друг с другом. В школе царит дружелюбная, рабочая и единодушная атмосфера. Надеюсь, вы уже узнали наших учителей, а они вас.
Учеба, конечно, напряженная, и я должен сказать, что таковой она и останется. Усилия и старания развивают вас и готовят к тому, чтобы преуспеть в жизни.
Забудем также про обсуждения в медиа темы корректной одежды и пользования ножом и вилкой. Требования всем известны и прошу им следовать.
И в дальнейшей жизни всегда думайте о том, какое впечатление вы будете производить на окружающих своей корректной одеждой (в целом все хорошо, но, к сожалению, с некоторыми явно выделяющимися учениками в школьной картинке имеется обратное движение) и культурным поведением за столом. Такие детали вдобавок к умению слышать более важны, чем может показаться на первый взгляд. Они могут открыть перед вами двери, а могут и закрыть... Подумайте об этом. Корректный, вежливый, дружелюбный и приятный человек - вот с кем всегда приятно общаться и вести дела. Но из деталей состоит целое, в нынешнем случае - ваш жизненный путь. Пожалуйста, подумайте об этом.
Уже приближается декабрь. У нас все же замечательный школьный коллектив, в котором есть взаимная поддержка, прекрасные и дружелюбные люди, вместе с которыми хорошо учиться в одной школе и продолжать свой гимназический путь.