Хендрик Агур: "Учеба в гимназии и впредь будет напряженной"

Профиль многих критикующих знаком: это гражданин, который сам не имеет связи со школой, но лучше всех "знает", какова внутренняя жизнь в нашей школе и каковы наши люди. Прошу и советую: дорогие члены школьного коллектива, давайте сохранять верность принципам, доброжелательность, достоинство и дружелюбие ко всем.

Говорят: "Убивай зло добротой!". Мы так и делаем - поверьте, это работает. Если у кого-то есть проблема, предложение или, к примеру, претензия к чему-либо, что в школе не нравится, то прошу: придите и расскажите, дайте знать - и мы найдем решение. К сожалению, бывает и так, что в школе ученик говорит, будто все в порядке, а выйдя из школы, рассказывает друзьям и знакомым, что то не так и это не эдак... Дорогой ученик, мы ведь так и не узнаем, что у тебя есть какая-то проблема.

Всегда прошу: приди и расскажи внутри школы. Оставим школьные проблемы в стенах школы и решим их дружелюбно и гладко, так будет безопасно, вежливо и уважительно по отношению друг к другу. От всей души благодарю наших идейных учащихся, которым несправедливые реплики сограждан не показались заслуженными и которые честно высказали свое мнение, призвав также критично настроенных сограждан к порядку и конструктивности.

Разумеется, жаль, что некоторые ребята не пожелали продолжить учебу в нашей школе, но надо также понимать, что не всем подходит учеба в гимназии, не всем подходит напряжение и преодоление трудностей, и, конечно, существуют к тому же прочие причины, почему они ушли.

Об ушедших учащихся. По состоянию на сегодняшний день ушли 33 ученика. Разумеется, жаль, что некоторые ребята не пожелали продолжить учебу в нашей школе, но надо также понимать, что не всем подходит учеба в гимназии, не всем подходит напряжение и преодоление трудностей, и, конечно, существуют к тому же прочие причины, почему они ушли. Подчеркиваю, что все ушедшие на сегодня ученики сделали это по собственному желанию и добровольно. Ни на кого не оказывалось давления со стороны школы и тем более никого не принуждали уходить.

Со всеми без исключения уходящими члены руководства школы беседовали и советовали им поучиться еще какое-то время в нашей школе, чтобы больше привыкнуть и достичь большей ясности внутри себя. Всем решившим уйти желали всего хорошего в дальнейшей учебе и на дальнейшем жизненном пути.