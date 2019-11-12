ПЕРЕДОВИЦА: На 10 лет раньше срока

Уместно спросить, какую награду получит Эстония за такое ударничество? Негативные побочные действия такого резкого спурта будут проявляться все более болезненно. В Ида-Вирумаа в результате его исчезнет более тысячи рабочих мест. Доходы местных самоуправлений усохнут вследствие уменьшения как налога на ресурсы, так и подоходного налога. Налоговые доходы потеряет также государство. Из года в год приносивший государству изрядные дивиденды "Eesti Energia" в третьем квартале этого года понес убытки примерно в 10 миллионов евро. Если раньше Эстония была экспортером электроэнергии, то с февраля нынешнего года стала ее импортером.

Одна из смягчающих мер, намечаемых в Евросоюзе, - это так называемая угольная платформа. Проще говоря, это - создаваемый денежный котел или премиальный фонд, предназначенный для тех государств, которые отходят от использования ископаемого топлива, чтобы за его счет лечить сопутствующие данному процессу социально-экономические хвори.