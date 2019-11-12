ПЕРЕДОВИЦА: На 10 лет раньше срока

Из области энергетики нынче пришла одна большая хорошая новость. Благодаря вынужденной остановке большинства сланцевых блоков Эстония выбросит в небо примерно на пять миллионов тонн двуокиси углерода меньше, чем в прошлом году. Таким образом Эстония на десять лет раньше срока выполнит государственную задачу уменьшить выбросы по сравнению с 1990 годом на 70 процентов.
Уместно спросить, какую награду получит Эстония за такое ударничество? Негативные побочные действия такого резкого спурта будут проявляться все более болезненно. В Ида-Вирумаа в результате его исчезнет более тысячи рабочих мест. Доходы местных самоуправлений усохнут вследствие уменьшения как налога на ресурсы, так и подоходного налога. Налоговые доходы потеряет также государство. Из года в год приносивший государству изрядные дивиденды "Eesti Energia" в третьем квартале этого года понес убытки примерно в 10 миллионов евро. Если раньше Эстония была экспортером электроэнергии, то с февраля нынешнего года стала ее импортером.
Одна из смягчающих мер, намечаемых в Евросоюзе, - это так называемая угольная платформа. Проще говоря, это - создаваемый денежный котел или премиальный фонд, предназначенный для тех государств, которые отходят от использования ископаемого топлива, чтобы за его счет лечить сопутствующие данному процессу социально-экономические хвори.
У Эстонии и, разумеется, у Ида-Вирумаа благодаря досрочному выполнению своего плана по уменьшению выбросов должно иметься право на довольно значительный кусок этой платформы. Эстонским политикам и чиновникам придется крепко потрудиться как на родине, так и в Европарламенте и Еврокомиссии, чтобы как можно больший кусок этой "угольной платформы" как можно быстрее дошел до пункта назначения, то есть до Ида-Вирумаа для развития здешней жизни.