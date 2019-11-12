Вт, 12.11.2019
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ОДИН ВОПРОС: Как волостное управление намерено гарантировать безопасность возводимого навеса автовокзала?

Наталья Абель.

ФОТО: Частный архив

В Йыхви к концу года должен быть готов навес автовокзала, крепежи и арматура которого обрушились в октябре во время строительства. 

Помощник йыхвиского волостного старейшины НАТАЛЬЯ АБЕЛЬ: 

- Мы потребуем выполнить дополнительный контроль несущей способности. Речь идет о крыше такой формы, что на ней будет скапливаться снег и в отношении ветра она тоже неблагоприятная. Оценить несущую способность можно специальным прибором, измеряющим изгиб, давление и прочие показатели. Можно провести лабораторные опыты. 

От результатов этой экспертизы зависит среди прочего, получит это строение разрешение на использование или нет. Мы не требуем от строителя и девелопера ничего особенного. Вопрос в безопасности. На местное самоуправление возложены обязанность государственного надзора и ответственность за то, чтобы строение, которому выдано разрешение на использование, было безопасным.

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