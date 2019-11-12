ОДИН ВОПРОС: Как волостное управление намерено гарантировать безопасность возводимого навеса автовокзала?

- Мы потребуем выполнить дополнительный контроль несущей способности. Речь идет о крыше такой формы, что на ней будет скапливаться снег и в отношении ветра она тоже неблагоприятная. Оценить несущую способность можно специальным прибором, измеряющим изгиб, давление и прочие показатели. Можно провести лабораторные опыты.

От результатов этой экспертизы зависит среди прочего, получит это строение разрешение на использование или нет. Мы не требуем от строителя и девелопера ничего особенного. Вопрос в безопасности. На местное самоуправление возложены обязанность государственного надзора и ответственность за то, чтобы строение, которому выдано разрешение на использование, было безопасным.