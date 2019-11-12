Результаты госэкзаменов: ида-вируские школы есть как на вершине, так и на дне

ДОСТУПНО ДЛЯ

По оценке проанализировавшего результаты нынешних государственных экзаменов фонда "Innove", они остаются стабильными по сравнению с предыдущими годами. Прежними остались и лучшие школы Ида-Вирумаа в рейтинге, который газета "Postimees" составила на основании результатов трех госэкзаменов. Среди школ с эстонским языком обучения царит Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве (28-е место по республике), для которой прошлый учебный год стал последним в качестве гимназии. А рейтинг русскоязычных школ привычно возглавляет Нарвский языковой лицей (второе место по республике).