Вт, 12.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Результаты госэкзаменов: ида-вируские школы есть как на вершине, так и на дне

Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт считает, что вместо муштры перед госэкзаменами молодежь нужно готовить к тому, чтобы она успешно справлялась в университете. Снимок сделан на последнем торжественном акте, посвященном началу учебного года.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Директор самой успешной школы Ида-Вирумаа - Нарвского языкового лицея - Надежда Черкашина призналась, что возглавляемое ею учебное учреждение - это не школа радости, поскольку чтобы добиться результатов, приходится трудиться.

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По оценке проанализировавшего результаты нынешних государственных экзаменов фонда "Innove", они остаются стабильными по сравнению с предыдущими годами. Прежними остались и лучшие школы Ида-Вирумаа в рейтинге, который газета "Postimees" составила на основании результатов трех госэкзаменов. Среди школ с эстонским языком обучения царит Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве (28-е место по республике), для которой прошлый учебный год стал последним в качестве гимназии. А рейтинг русскоязычных школ привычно возглавляет Нарвский языковой лицей (второе место по республике).

Учеба не может быть развлечением

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