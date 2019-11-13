Больница шагнет в 21-й век: в Ахтме началось строительство нового лечебного корпуса

Председатель правления ИВЦБ Тармо Баклер при закладке краеугольного камня сказал, что когда новое здание через два года будет готово, то практически все подразделения больницы окажутся в условиях, которые соответствуют стандартам 21-го века. "Будь то бытовые условия для работников и пациентов или логистика больничного здания, или требования инфекционного контроля, или обеспечение общего функционирования учреждения - мы с работниками больницы сможем быть уверены, что шагнули с нашими зданиями в 21-й век", - сказал он.