В Йыхви предполагаемого отца года оставили без титула

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На вопрос "Северного побережья", соответствует ли истине, что коалиция решила наградить его титулом "Отец года", Романович ответил утвердительно. "На заседании фракции мне сказали, что есть такое решение, что мне хотят присвоить звание отца года. Я сам свою кандидатуру не выдвигал и никак себя не выделял, но я понял, что такое желание есть", - сказал он.