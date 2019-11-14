В Йыхви предполагаемого отца года оставили без титула

Хотя возглавляющая йыхвискую коалицию фракция "Jõhvi - Meie Kodu" договорилась, что нынче волостной титул "Отец года" присудят входящему в коалицию Александру Романовичу, в День отца его все-таки оставили без соответствующего признания.
На вопрос "Северного побережья", соответствует ли истине, что коалиция решила наградить его титулом "Отец года", Романович ответил утвердительно. "На заседании фракции мне сказали, что есть такое решение, что мне хотят присвоить звание отца года. Я сам свою кандидатуру не выдвигал и никак себя не выделял, но я понял, что такое желание есть", - сказал он.