ПЕРЕДОВИЦА: Вдвойне неловкая история

Титулу, очевидно, не сопутствовало бы никакой денежной премии, но тем не менее он приносит славу и почет. Здесь невольно вспоминается, как в волостном собрании предыдущего созыва также управляемый Осипенко избирательный союз попытался наградить званием почетного гражданина Йыхви своего члена Вячеслава Шлыка. Тогда это не прошло. И вот теперь новая попытка вручить ордена своим.

На фоне истории с Романовичем, конечно, становится многозначительным последнее заседание волостного собрания, когда помощник волостного старейшины Алексей Наумкин насилу избежал вотума недоверия, поскольку во время голосования не подняла руку депутат Лийна Михкельсон. В то время как баллотировавшийся в собрание в одном списке с Наумкиным Романович проголосовал за снятие с должности помощника волостного старейшины. На следующий день зарплату Михкельсон, занимающей пост школьного директора, повысили на 300 евро, а чуть позже власть отступила от обещания присвоить Романовичу почетное звание. Обе темы находятся в ведении Наумкина.