ПЕРЕДОВИЦА: Вдвойне неловкая история

На прошлой неделе "Северное побережье" дало подробный обзор того, как находящаяся сейчас у власти в Йыхви коалиция создает и щедро раздает своим членам рабочие места и более высокие по сравнению с другими зарплаты. В сегодняшней газете рассказывается о том, как коалиция планировала в День отца впервые присудить звание "Отец года", и удостоиться его должен был член этой самой коалиции Александр Романович.
Титулу, очевидно, не сопутствовало бы никакой денежной премии, но тем не менее он приносит славу и почет. Здесь невольно вспоминается, как в волостном собрании предыдущего созыва также управляемый Осипенко избирательный союз попытался наградить званием почетного гражданина Йыхви своего члена Вячеслава Шлыка. Тогда это не прошло. И вот теперь новая попытка вручить ордена своим.
На фоне истории с Романовичем, конечно, становится многозначительным последнее заседание волостного собрания, когда помощник волостного старейшины Алексей Наумкин насилу избежал вотума недоверия, поскольку во время голосования не подняла руку депутат Лийна Михкельсон. В то время как баллотировавшийся в собрание в одном списке с Наумкиным Романович проголосовал за снятие с должности помощника волостного старейшины. На следующий день зарплату Михкельсон, занимающей пост школьного директора, повысили на 300 евро, а чуть позже власть отступила от обещания присвоить Романовичу почетное звание. Обе темы находятся в ведении Наумкина.
Наумкин до сих пор убегает от наших вопросов, и некоторые члены коалиции, с которыми "Северное побережье" вчера побеседовало, дали уклончивые и неоднозначные ответы. В любом случае, будет интересно узнать, как эта странная история продолжится и чем закончится. Как бы то ни было, мы будем держать наших читателей в курсе.