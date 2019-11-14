Маленькие хулиганы атаковали Вахтраский центр творчества

ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам сотрудников центра творчества, который является подразделением Кохтла-Ярвеского центра культуры, все происходит настолько стремительно, что задержать маленьких хулиганов на месте ни разу не удалось. Когда на вызов приезжает наряд полиции, их уже и след простыл.

- С начала ноября случилось три таких набега, - констатирует директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Значительного ущерба малолетние хулиганы не нанесли, но приятного все равно мало. За все годы деятельности - центр был открыт около десяти лет назад - ни с чем подобным мы здесь не сталкивались. Поскольку ситуации стали повторяться, в понедельник написали официальное заявление в полицию и передали представителям правопорядка запись с видеокамеры.