Чт, 14.11.2019
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Маленькие хулиганы атаковали Вахтраский центр творчества

В Вахтраском центре творчества до сих пор было всегда спокойно, теперь чаще закрывают двери - когда людей в здании мало.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Работникам Вахтраского центра творчества на прошлой неделе пришлось неоднократно вызывать полицию: компания из четырех-пяти подростков вбегает в здание и, мчась по этажам, начинает ломиться в двери кабинетов, включает сигнализацию, а в воскресенье даже сбросили со стены два стенда c объявлениями.

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По словам сотрудников центра творчества, который является подразделением Кохтла-Ярвеского центра культуры, все происходит настолько стремительно, что задержать маленьких хулиганов на месте ни разу не удалось. Когда на вызов приезжает наряд полиции, их уже и след простыл.

- С начала ноября случилось три таких набега, - констатирует директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Значительного ущерба малолетние хулиганы не нанесли, но приятного все равно мало. За все годы деятельности - центр был открыт около десяти лет назад - ни с чем подобным мы здесь не сталкивались. Поскольку ситуации стали повторяться, в понедельник написали официальное заявление в полицию и передали представителям правопорядка запись с видеокамеры.

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