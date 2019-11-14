Маленькие хулиганы атаковали Вахтраский центр творчества

Работникам Вахтраского центра творчества на прошлой неделе пришлось неоднократно вызывать полицию: компания из четырех-пяти подростков вбегает в здание и, мчась по этажам, начинает ломиться в двери кабинетов, включает сигнализацию, а в воскресенье даже сбросили со стены два стенда c объявлениями.
По словам сотрудников центра творчества, который является подразделением Кохтла-Ярвеского центра культуры, все происходит настолько стремительно, что задержать маленьких хулиганов на месте ни разу не удалось. Когда на вызов приезжает наряд полиции, их уже и след простыл.