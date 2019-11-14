Павел Прокопенко: "Как Йыхвиская волость может сэкономить на расходах"

Почему я так считаю? Вспомним, к примеру, что еще весной этого года коалиция волостного собрания, недолго думая, пожелала выделить на компенсацию по увольнению бывшему волостному старейшине Мартину Репинскому 14400 евро - почти в три раза больше той суммы, которой сейчас не хватает детям с ограниченными возможностями. Неужели финансовое положение волости за полгода действительно изменилось так кардинально, что деньги, которыми весной могли совершенно свободно распоряжаться, теперь пропали до последнего евро?

Несомненно, волостные руководители в свое оправдание могут утверждать, что большая часть бюджетных доходов с самого начала отводится на конкретные цели и что в волости еще много сфер, которые нуждаются в финансировании. Однако оказание жизненно важной услуги, предназначенной для детей с инвалидностью, должно определенно быть приоритетным для волости, которая хотя бы в какой-то мере печется о благополучии своих жителей.

Далее дам Максу Кауру и йыхвиской коалиции несколько советов, где можно сэкономить волостные деньги. Как известно, в прошлом году зарплаты волостных руководителей заметно выросли, несмотря на то, что число налогоплательщиков у нас постоянно снижается. Поэтому советую упразднить зарплату на должности председателя волостного собрания и вернуть зарплаты волостного старейшины и помощников волостного старейшины на прежний уровень.

Одно упразднение работы на полную ставку на посту председателя волостного собрания сэкономит в год более 30000 евро, урезание зарплат волостного старейшины и помощников волостного старейшины суммарно вернет в бюджет более 40000 евро.

Также стоит напомнить, что упразднение рабочего места, созданного в Йыхвиской спортшколе конкретно для Андрея Оямяэ, - это очередная возможность сэкономить деньги. Ликвидация бесполезного рабочего места вернет в бюджет очередные десятки тысяч евро в год.

Если властители ни за какие коврижки не желают от этого отказаться, то можно закупать хотя бы чуточку меньше услуг у предприятий местного олигарха. Что важнее: один маленький дорожный отрезок или услуга, крайне необходимая для поддержания качества жизни детей с инвалидностью?

Но и об этом вряд ли зайдет речь. У волостных властей всегда найдутся деньги, если со строки расходов получат выгоду лояльные члены волостного собрания, сами руководители волости или предполагаемые спонсоры их следующей предвыборной кампании. Ведь расходы должны служить цели обеспечения долговременного пребывания у власти, а не простым абстрактным ценностям, таким как благополучие жителей.

Власть Йыхвиской волости руководствуется принципами "После меня хоть потоп" и "Главное, что своя задница в тепле".

К сожалению, должен констатировать, что волостная власть руководствуется принципами "После меня хоть потоп" и "Главное, что своя задница в тепле".

Я не хочу набрать какие-то политические очки за счет нелепости, совершенной коалицией. Просто жалко и неловко, что даже у малозащищенных детей отбирают последнее… Самое постыдное в этой истории - то обстоятельство, что предосудительные поступки Центристской партии и осипенковцев возможны только благодаря особому представлению имеющего небольшое преимущество большинства волостного собрания о потребностях волости и отсутствию каких-либо угрызений совести.