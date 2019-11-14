Макс Каур: "Принципы выплаты зарплат определяет инструкция по зарплатам"

Конкретный размер зарплаты назначается: в случае чиновников - в приказе о назначении на должность, в случае работников - в трудовом договоре. Например, в управляемых Йыхвиской волостью учреждениях утверждены следующие документы: "Jõhvi Lasteaiad" - тарификация зарплат; Йыхвиская основная школа - правила организации работы; Йыхвиская русская основная школа - рамочная инструкция по расчету заработной платы. В Йыхвиской центральной библиотеке директор устанавливает зарплаты своим приказом в соответствии с выделенным из йыхвиского волостного бюджета фондом зарплат. В Йыхвиской спортшколе директор устанавливает зарплаты работникам в соответствии с бюджетом и утвержденным составом. Инструкции по зарплате для других школ по интересам сейчас должны составляться.

Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина занимает эту должность уже седьмой год. Под ее руководством школа активно участвует в проектной деятельности, с помощью которой в очень значительном объеме привлекалось внебюджетное финансирование. Она без отрыва от своей основной работы ежедневно и очень успешно руководила длившейся более двух лет большой реконструкцией русской основной школы. Ее работа получала много позитивных откликов со стороны Министерства образования, и я считаю, что Ирина Шульгина - один из лучших директоров школ в Ида-Вирумаа. В то же время и у руководства Йыхвиской основной школы, естественно, возрастут объем работы и нагрузка в связи с началом большого строительства Йыхвиской основной школы, осуществляемого в сотрудничестве с "Innove" и проектом Министерства образования.

Что касается зарплаты руководства ЦУ "Йыхвиский попечительский центр", то, в соответствии с уставом целевого учреждения, в компетенцию совета входит утверждение платы члену правления. Я предполагаю, что влияющими на плату члена правления факторами являются количество клиентов, осуществленные проекты и общая рабочая нагрузка.