Нарва дала зеленый свет магазинам "A1000 Market" в Ида-Вирумаа

- Если все окей, то в конце ноября будем открывать магазин, а в Кохтла-Ярве, я думаю, когда-то в декабре. Просто сейчас очень много энергии уйдет на Нарву.

Отдельная история у предпринимателя Александра Брокка с рестораном, находящимся с противоположной стороны огромного комплекса зданий по улице Альберта-Аугуста Тийманна, 1c: ресторан весной ненадолго открывался, но затем вынужден был закрыть двери, так как разрешение на эксплуатацию так и не было получено.

- Ничего сейчас не известно, документы в горуправе - и мы ждем, - уточнил предприниматель нынче. - Нас заставили его закрыть, сделать новый проект и пройти все процедуры согласований с самого начала. И вот уже четыре месяца после закрытия мы этим занимаемся.

Еще девять сводчатых секций бывшей фабрики также получат свое новое развитие: большой светлый зал за стеклянным фасадом будет открываться время от времени для проведения разнообразных выставок-ярмарок, а задняя часть изначально промышленного здания отдается снова мебельному производству, которое запустят уже скоро - после завершения ремонтных и подготовительных работ.

- У нас уже есть договоренности о проведении пяти или шести выставок, одна крупная готовится следующей осенью. Ничего большего обещать никому я пока не могу - боюсь, а то получится, как с магазином - три года его делаем, и такого никто больше не захочет. Слишком медленно идут процедуры получения всей документации, слишком медленно, - подытожил Брокк.