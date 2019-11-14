Нарва дала зеленый свет магазинам "A1000 Market" в Ида-Вирумаа

Долгожданное расширение сети дешевых магазинов "A1000 Market" на Ида-Вирумаа может наконец произойти: Нарвская горуправа постановила выдать разрешение на эксплуатацию подготовленному для магазина помещению.
Магазин сети розничной торговли "A1000 Market" займет первые три из всего двенадцати секций огромного промышленного здания в начале нарвской улицы Альберта-Аугуста Тийманна. Этот уникальный дом со сводами, построенный в 1957-1962 годах (архитектор - Майму Каарнавяли, конструкторы - Хейнрих Лауль, Гуннар Нурмет, Юло Тярно), претендует на звание памятника архитектуры.
Магазин здесь собирались открыть еще весной, однако дело тормозилось тем, что владелец недвижимости, видный нарвский предприниматель Александр Брокк не мог получить в горуправе разрешение на эксплуатацию необходимых помещений.
Выдача такого разрешения теперь наконец одобрена Нарвской горуправой. Камнем преткновения была автопарковка перед зданием, на которую понадобилась выдача особого разрешения, то есть отдельно от собственно магазина.
Нарвский департамент архитектуры и городского планирования отметил, что реализация автопарковки имеет некоторые отклонения от первоначально согласованного решения. "На данный момент отклонений недостаточно, чтобы отказать в разрешении для части рассматриваемого здания. При дальнейшем развитии комплекса зданий по улице Альберта-Аугуста Тийманна, 1c владельцу придется повторно проанализировать решение для парковки и представить местному самоуправлению вместе с заявкой на разрешение на строительство также новое решение перестройки парковки".
Предприниматель Александр Брокк рассказал "Северному побережью", что магазин теперь сможет открыться недели через две после получения разрешения на эксплуатацию, то есть это может произойти уже до конца ноября.
- Там сейчас работает много людей - мы устанавливаем оборудование, - сообщил Брокк.
Он также подтвердил, что для получения от горуправы разрешения пришлось всю парковочную территорию перед огромным зданием привязать к магазину, занимающему только одну десятую часть помещений.
- Мне кажется, что в этом плане чиновники пошли нам навстречу: последний этап не был самым сложным, и мы ждали более худших вариантов, - говорит Брокк. - Эта история длилась долго, начиналась когда еще не надо было никаких разрешений, потом оказалось - надо, и вот теперь я узнаю насчет разрешения.
Один из руководителей "A1000 Market", член правления ТОО "A1M" Тармо Лауринг в августе в комментарии "Северному побережью" подтверждал, что в Ида-Вирумаа у них загвоздка лишь в нарвском разрешении на эксплуатацию: "Мы хотели открыться уже в прошлом году, но что поделать!". По словам Лауринга, для нового магазина в Нарву на склад уже давно завезено оборудование и взяты на работу без малого двадцать человек. "Ждем уже только приказа, что можно".
Этого долгожданного разрешительного "приказа" из Нарвы ждут и в Кохтла-Ярве, где новый "A1000 Market" в торговом центре "Prestone" давно обещан покупателям и требуется только относительно небольшой ремонт.
- Мы хотим открывать их вместе, чтобы была синергия, - объяснял Лауринг. - Нам было бы очень дорого везти свой товар только в одно место, поэтому Кохтла-Ярве ждет, когда все получится в Нарве.
Нынче, в ноябре, Лауринг подтвердил, что теперь после получения долгожданного разрешения от горуправы нарвский магазин откроется первым:
- Если все окей, то в конце ноября будем открывать магазин, а в Кохтла-Ярве, я думаю, когда-то в декабре. Просто сейчас очень много энергии уйдет на Нарву.
Отдельная история у предпринимателя Александра Брокка с рестораном, находящимся с противоположной стороны огромного комплекса зданий по улице Альберта-Аугуста Тийманна, 1c: ресторан весной ненадолго открывался, но затем вынужден был закрыть двери, так как разрешение на эксплуатацию так и не было получено.
- Ничего сейчас не известно, документы в горуправе - и мы ждем, - уточнил предприниматель нынче. - Нас заставили его закрыть, сделать новый проект и пройти все процедуры согласований с самого начала. И вот уже четыре месяца после закрытия мы этим занимаемся.
Еще девять сводчатых секций бывшей фабрики также получат свое новое развитие: большой светлый зал за стеклянным фасадом будет открываться время от времени для проведения разнообразных выставок-ярмарок, а задняя часть изначально промышленного здания отдается снова мебельному производству, которое запустят уже скоро - после завершения ремонтных и подготовительных работ.
- У нас уже есть договоренности о проведении пяти или шести выставок, одна крупная готовится следующей осенью. Ничего большего обещать никому я пока не могу - боюсь, а то получится, как с магазином - три года его делаем, и такого никто больше не захочет. Слишком медленно идут процедуры получения всей документации, слишком медленно, - подытожил Брокк.
Макет старой Нарвы
может оказаться по соседству
Долгожданная выдача Нарвской горуправой разрешения на эксплуатацию помещений для магазина "A1000 Market" происходит на фоне решения дальнейшей судьбы картонного макета старой Нарвы. Владелец недвижимости Александр Брокк предложил властям Нарвы разместить макет в примыкающем административном корпусе бывшей мебельной фабрики, о которой речь в данной статье. Прежде недолюбливавшие друг друга видный предприниматель и местные власти таким образом, кажется, начали сближение.
Власти в настоящее время рассматривают возможность передачи макета Нарвскому музею, чтобы тот занимался размещением и картонного города, и мастерской его автора Федора Шанцына. Брокк рассказал "Северному побережью", что готов принять их у себя с нулевой ставкой аренды: только покрытие расходов на содержание занимаемых помещений.