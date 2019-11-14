14 ноября 2019, 21:16
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Московско-таллиннский шеф-повар угостил шахтерскими деликатесами
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"Теперь мы знаем, что эстонские шахтеры едят каждый день: закуски с олениной, которые запивают игристым вином из ревеня и водкой, и икру. Я очень счастлив, что могу открыть для себя эстонскую традиционную шахтерскую еду", - смеется насладившийся в шахтном музее обедом из пяти блюд шведский журналист Маттиас Кроон.
Живущий во Франции швед рассказал, что в субботу утром он проснулся в Париже, а обедал уже в Кохтла-Нымме под землей. "Это сильный контраст. И прекрасный опыт", - отметил член группы иностранных журналистов, посетивших Эстонию как страну гастрономии.