"Теперь мы знаем, что эстонские шахтеры едят каждый день: закуски с олениной, которые запивают игристым вином из ревеня и водкой, и икру. Я очень счастлив, что могу открыть для себя эстонскую традиционную шахтерскую еду", - смеется насладившийся в шахтном музее обедом из пяти блюд шведский журналист Маттиас Кроон.