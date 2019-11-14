Айвар Хансон: "Только хорошей еды уже давно недостаточно"

Руководитель программы "Eesti Maitsed" и контент-менеджер ресторанного гида "White Guide" в странах Балтии Айвар Хансон в субботу привез иностранных ресторанных критиков в Ида-Вирумаа, чтобы предложить им особенные впечатления. В обнародованном в понедельник вечером путеводителе "White Guide 2020" в топе эстонских заведений присутствуют несколько местных точек питания.
- "White Guide" указывает путь в лучшие заведения питания Эстонии, которые рекомендуют эстонские и зарубежные эксперты, но вы вместе с иностранными журналистами на этот раз приехали не для оценки ресторанов. Что вы делаете в Ида-Вирумаа?