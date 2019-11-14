Айвар Хансон: "Только хорошей еды уже давно недостаточно"

ДОСТУПНО ДЛЯ

- "White Guide" указывает путь в лучшие заведения питания Эстонии, которые рекомендуют эстонские и зарубежные эксперты, но вы вместе с иностранными журналистами на этот раз приехали не для оценки ресторанов. Что вы делаете в Ида-Вирумаа?

- Во время публикации "White Guide" каждый год проходит конференция, на которой мы собираем лучших в своем деле, чтобы они поделились опытом, и зарубежных журналистов, которым мы хотим показать, насколько хороша Эстония как страна гастрономии. Журналисты два дня колесят по Эстонии, вдобавок к Ида-Вирумаа еще регион Тарту и Пярну. Со мной вместе журналисты из Швеции, Франции, Японии и Англии.