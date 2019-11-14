Эксперты по туризму: к финским пенсионерам стоит отнестись серьезно

"Сбережения финских пенсионеров достигают 80 миллиардов евро - на эти деньги эстонское государство прожило бы семь лет. Отнеситесь к финским пенсионерам серьезно, ведь у них есть деньги", - посоветовал член правления издания "The Baltic Guide" Тимо Хуттунен на проходившей в Нарве туристической конференции.
Проходившая 7 ноября в Нарвской крепости XIV Северо-Эстонская туристическая конференция собрала около ста представителей сферы туризма; главной темой конференции было, как привлечь финна в северную Эстонию.