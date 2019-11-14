Пт, 15.11.2019
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Эксперты по туризму: к финским пенсионерам стоит отнестись серьезно

В последний раз Ида-Вирумааский кластер туризма принимал группу финских журналистов в сентябре.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Сбережения финских пенсионеров достигают 80 миллиардов евро - на эти деньги эстонское государство прожило бы семь лет. Отнеситесь к финским пенсионерам серьезно, ведь у них есть деньги", - посоветовал член правления издания "The Baltic Guide" Тимо Хуттунен на проходившей в Нарве туристической конференции.

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Проходившая 7 ноября в Нарвской крепости XIV Северо-Эстонская туристическая конференция собрала около ста представителей сферы туризма; главной темой конференции было, как привлечь финна в северную Эстонию.

Тимо Хуттунен сказал, что средняя финская пенсия в сумме 1680 евро и большие накопления позволяют финнам путешествовать, а Финляндия с точки зрения эстонской индустрии туризма является важнейшим внешним рынком. Почти полтора года наблюдался спад численности финских туристов, а нынче их число вновь стало расти, но все же остается вопросом, как привлечь северных соседей к поездкам и за пределы Таллинна.

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