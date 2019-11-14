Эксперты по туризму: к финским пенсионерам стоит отнестись серьезно

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Тимо Хуттунен сказал, что средняя финская пенсия в сумме 1680 евро и большие накопления позволяют финнам путешествовать, а Финляндия с точки зрения эстонской индустрии туризма является важнейшим внешним рынком. Почти полтора года наблюдался спад численности финских туристов, а нынче их число вновь стало расти, но все же остается вопросом, как привлечь северных соседей к поездкам и за пределы Таллинна.