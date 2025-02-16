В Тартуском марафоне в Алутагузе победили Лаури Лепистё из Финляндии и Теэси Тууль из Эстонии

Финишное время Лаури Лепистё на 40-километровой дистанции - 1:58:51.9. Второе место занял чех Фабиан Сточек, отставший от победителя всего на 0,2 секунды. Лучшим среди эстонцев стал Райдо Рянкель, финишировавший третьим и отставший от финна на 0,8 секунды.

"Сегодня утром перед стартом я изучил последнюю часть трассы, и это помогло мне выиграть финишную борьбу", - прокомментировал Лаури Лепистё, который в прошлом году занял на Тартуском марафоне третье место.

"На первом круге не имело смысла атаковать в одиночку, потому что на лыжне был свежий снег, ехать было тяжело. На втором круге Лаури задал такой темп, что мне пришлось держаться изо всех сил", - поделился впечатлением от гонки Райдо Рянкель.

Среди женщин победу второй год подряд одержала Теэси Тууль с результатом 2:09:16.0. Второе место заняла Татьяна Маннима, пришедшая на финиш через 38,4 секунды после победителя, а третье - Ыннела Родендау, отставшая от лидера на минуту и 28,6 секунды.

"Победа далась нелегко, потому что Татьяна просто так не сдавалась, и в какой-то момент на втором круге казалось, что она уйдет вперед, но мне удалось ее догнать, - рассказывает победительница Теэси Тууль. - За три километра до финиша я смогла создать небольшой отрыв на подъеме и отдала все силы, чтобы удержать его".

Организаторы 51-го Тартуского марафона, прошедшего в этом году в Ида-Вирумаа, сообщили, что за два дня в лыжных гонках приняли участие около 4000 лыжников из 25 стран. Виртуальные заезды продлятся еше до 16 марта.

Все результаты гонок можно найти ЗДЕСЬ.