ВРЕМЯ: Золоотвал - в парк

Территория золоотвала уже распланирована, в обозначенных пикетами местах выкопают ямы, засыплют их черноземом и посадят декоративные деревья. Дорожки в будущем парке посыплют песком или мелким гравием, а на раскопанной и заполненной землей площадке по плану посеют семена травы.

Согласно планам, открытие парка для общего пользования произойдет летом будущего года, к тому времени в определенных местах также установят скамейки. Рабочие очень рады попытке руководства фабрики создать для трудящихся столь необходимое место для прогулок. ("Põhja Kodu", 10 ноября 1939 г.)

В Кохтла-Ярве готова новая сланцеперегонная фабрика

Строительство новой сланцеперегонной фабрики, длившееся два с половиной года и обошедшееся "Viru Keemia Grupp" в 1,1 миллиарда крон, закончено; сейчас занимаются пуском предприятия. "Объект принят, разрешение на эксплуатацию получим на следующей неделе", - сказал директор по развитию "Viru Keemia Grupp" Яанус Пурга. По его словам, сейчас идет процедура ввода фабрики в эксплуатацию, в ходе которой наладят оборудование и устранят возможные проблемы. "Надеемся, что очень много нам переделывать не придется. Масло уже капает", - сказал Пурга, по словам которого достичь полной мощности завод должен следующим летом, что в случае аналогичных предприятий довольно-таки хороший темп.

Руководитель "VKG Oil" Николай Петрович отметил, что работу на новой фабрике получат 99 человек, которые обучаются сейчас управлять новым, гораздо более сложным технологическим процессом.