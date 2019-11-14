ВРЕМЯ: Золоотвал - в парк

Сейчас в Кохтла-Ярве ведутся предварительные работы по преобразованию старого золоотвала в народный парк.
Территория золоотвала уже распланирована, в обозначенных пикетами местах выкопают ямы, засыплют их черноземом и посадят декоративные деревья. Дорожки в будущем парке посыплют песком или мелким гравием, а на раскопанной и заполненной землей площадке по плану посеют семена травы.
Согласно планам, открытие парка для общего пользования произойдет летом будущего года, к тому времени в определенных местах также установят скамейки. Рабочие очень рады попытке руководства фабрики создать для трудящихся столь необходимое место для прогулок. ("Põhja Kodu", 10 ноября 1939 г.)
В Кохтла-Ярве готова новая сланцеперегонная фабрика
Строительство новой сланцеперегонной фабрики, длившееся два с половиной года и обошедшееся "Viru Keemia Grupp" в 1,1 миллиарда крон, закончено; сейчас занимаются пуском предприятия. "Объект принят, разрешение на эксплуатацию получим на следующей неделе", - сказал директор по развитию "Viru Keemia Grupp" Яанус Пурга. По его словам, сейчас идет процедура ввода фабрики в эксплуатацию, в ходе которой наладят оборудование и устранят возможные проблемы. "Надеемся, что очень много нам переделывать не придется. Масло уже капает", - сказал Пурга, по словам которого достичь полной мощности завод должен следующим летом, что в случае аналогичных предприятий довольно-таки хороший темп.
Руководитель "VKG Oil" Николай Петрович отметил, что работу на новой фабрике получат 99 человек, которые обучаются сейчас управлять новым, гораздо более сложным технологическим процессом.
Посетивший "VKG" министр экономики и коммуникаций Юхан Партс сказал, что пуск такой фабрики для эстонской экономики - важное событие в плане как объема инвестиции и увеличения экспорта, так и новых рабочих мест. "Стоит отметить: то, что было возможно в сланцеперерабатывающей промышленности в 60-70-х годах прошлого века, больше невозможно в 21-м веке, где совершенно другие экологические стандарты". Министр отметил, что производство масла из сланца - наше национальное богатство, и мы должны уметь его ценить, а не выбрасывать в мусорное ведро истории. ("Северное побережье", 14 ноября 2009 г.)