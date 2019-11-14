Стены Силламяэского музея украсили старые ковры

Не одно десятилетие собирал габаритные экспонаты главный хранитель Александр Пополитов. Говорит, что, задумав эту экспозицию и заглянув в запасники, сам удивился, как много ковров у них накопилось.

- В довоенном СССР ковры были роскошью, которую могли себе позволить только состоятельные семьи, - замечает он. - Такой предмет быта стоил больше средней зарплаты - разве можно было по нему ходить? Поэтому долгое время ими только украшали стены. Распространение ковров пришлось на 60-е годы, что отчасти было связано с массовым переездом в новые квартиры-хрущевки. Звукоизоляция в таких домах, мягко говоря, желала быть лучшей, поэтому ковер на стене служил в какой-то мере защитой от шума.

Когда "ковровая эра на стенах" закончилась, люди стали выбрасывать их, а Пополитов подбирал - на дачах, иногда у помоек. Теперь большинство из них раритеты - днем с огнем не сыщешь.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Собеседник подчеркнул, что, готовя эту экспозицию, осознал, что это не просто старые ковры, а большой интересный пласт культуры, ведь на этих изделиях ручной работы часто изображались сюжеты великих живописцев, сказок Пушкина и прочее. "Я и сам васнецовских "Трех богатырей" впервые увидел на стене вокзала в Нарве", - вспоминает он.

Переступая порог галереи, гости ахают - старые ковры заставляют многих вспомнить детство или юность, почувствовать в душе теплоту - и не скрывают эмоций, делятся ими с музейщиками или в книге отзывов.

Оригинальные и популярные

В экспозиции 12 ковров, самый оригинальный - вышитый на рыболовной сетке. Еще один похож на простыню, расписанную при помощи трафаретов - не менее 15 штук мастер использовал, а может, какая-нибудь артель тогда их выпускала?.. Плюшевые считались самыми дорогими. Есть и с восточными мотивами - скорее всего, привезли издалека. Искреннее изумление вызывает вышитая имитация картины Исаака Бродского "Ленин в Смольном".

- Это ж надо было так людям мозги запудрить, чтобы они подобные сюжеты крестиком вышивали, - смеется собеседник. - Лучше бы уж Шишкина копировали.

Самый популярный сюжет тех времен - олени, пьющие воду, в лесу, около избушки лесника и так далее.

- Не знаю почему, но таких оленей можно было встретить очень часто, - делится воспоминаниями Пополитов. - Но лидировали лебеди на пруду - настоящий китч того времени, где их только не изображали, чаще всего на клеенках и коврах. У нас, к сожалению, такого ковра нет - видел их много, но проходил мимо, о чем искренне сейчас сожалею. Не знал, что буду в музее работать. Может, у кого-то на чердаке завалялся такой экземпляр?

Музейщики готовы пополнить свою уникальную ковровую коллекцию, но все подряд, конечно, не берут. Больше всего интересует ручная работа 40-50-х годов. "Начиная с 60-х ковры стали производить машинным способом, и со временем они "переехали" со стен на пол и очень давно перестали быть предметами роскоши", - заметил собеседник.