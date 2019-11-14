Пт, 15.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Третий "IDeeJazz" в Нарве нашел свою публику

Марцина Масецки вместе с его трио очень тепло принимали как в Нарве, так и в Тарту.

ФОТО: Илья Смирнов

Организатор "IDeeJazz" Олег Писаренко говорит, что проходивший 7-9 ноября в Нарве и Тарту международный фестиваль джазовой и ритмической музыки, собравший в Нарвском колледже и тартуском ЭНМ лучших музыкантов из семи стран, удался уже потому, что доставил удовольствие как исполнителям, так и публике.

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Предыдущий главный городской архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу побывал на фестивале во второй его день, в пятницу, когда выступали "Rinneradiо" из Финляндии, трио Яноша Надя из Венгрии и наш дуэт - Кадри Вооранд и Михкеля Мялганда.

Финно-угорская сила 

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