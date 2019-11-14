Третий "IDeeJazz" в Нарве нашел свою публику

Марцина Масецки вместе с его трио очень тепло принимали как в Нарве, так и в Тарту.

Организатор "IDeeJazz" Олег Писаренко говорит, что проходивший 7-9 ноября в Нарве и Тарту международный фестиваль джазовой и ритмической музыки, собравший в Нарвском колледже и тартуском ЭНМ лучших музыкантов из семи стран, удался уже потому, что доставил удовольствие как исполнителям, так и публике.