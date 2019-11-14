Третий "IDeeJazz" в Нарве нашел свою публику

Организатор "IDeeJazz" Олег Писаренко говорит, что проходивший 7-9 ноября в Нарве и Тарту международный фестиваль джазовой и ритмической музыки, собравший в Нарвском колледже и тартуском ЭНМ лучших музыкантов из семи стран, удался уже потому, что доставил удовольствие как исполнителям, так и публике.
Предыдущий главный городской архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу побывал на фестивале во второй его день, в пятницу, когда выступали "Rinneradiо" из Финляндии, трио Яноша Надя из Венгрии и наш дуэт - Кадри Вооранд и Михкеля Мялганда.