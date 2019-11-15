Новый фонтан в Силламяэ запустят в понедельник

Городское управление Силламяэ сообщает, что в начале следующей недели на площади возле спортивного комплекса "Калев" можно будет полюбоваться новым фонтаном, который возвели столичные строители из ТОО "Enska Ehitus", справившись с заданием на месяц раньше срока.
Пару дней он поработает в тестовом режиме, после чего будет отключен. Официальное открытие состоится весной следующего года.
Строительство сооружения обошлось в 157273 евро, около 100000 евро из этой суммы выделили городу Силламяэский порт и портовые предприятия.
Фонтан спроектирован с различными комбинациями режимов работы и с подсветкой в темное время суток. Замкнутый цикл фильтрования и циркуляции воды позволит сэкономить эксплуатационные расходы.