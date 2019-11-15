Новый фонтан в Силламяэ запустят в понедельник

Городское управление Силламяэ сообщает, что в начале следующей недели на площади возле спортивного комплекса "Калев" можно будет полюбоваться новым фонтаном, который возвели столичные строители из ТОО "Enska Ehitus", справившись с заданием на месяц раньше срока.