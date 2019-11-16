ПЕРЕДОВИЦА: Блестящие защитники интересов Ида-Вирумаа - кто они?

Центрист Мартин Репинский время от времени мелькает со своими приключениями частного характера в желтой прессе. О действиях его однопартийцев Дмитрия Дмитриева и Михаила Стальнухина особо ничего не слышно, как и об избранном на Тоомпеа по списку EKRE Рихо Брейвеле или прошедшем в парламент в качестве замещающего члена Сийме Кийслере из лагеря "Isamaa".

Если постараться мыслить позитивно, то можно решить, что они активно отстаивают интересы уезда в кулуарах, хотя ни малейшим образом этого не выказывают. Однако в этот аргумент, свидетельствующий о скромности, верится с трудом. Когда начинается распределение т.н. крышевых денег, лишь немногие политики избегают выставлять эти маленькие денежные суммы в качестве своих больших трудовых побед.

Каждый регион борется за инвестиции государства, внимание, решение важных проблем и многое другое, что помогает развивать местную жизнь. Важную роль в этом как раз должны бы играть члены Рийгикогу и, после упразднения уездных управ, прежде всего местный союз самоуправлений. К сожалению, последний в Ида-Вирумаа тоже пока не смог сформировать звучный и привлекающий внимание голос и стать защитником интересов региона в вопросах, которые важны для всего уезда.

Именно сейчас в Ида-Вирумаа очевидна необходимость в крепких и харизматичных представителях. Необходимо подстегнуть поиск быстрых решений для смягчения последствий сворачивания сланцевой энергетики, укрепление экономического положения местных колледжей, устранение бюрократических препон при развитии промпарков, строительство шоссе и пр.