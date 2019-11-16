Гаражи-развалюхи исчезли с городской картины Йыхви

На этой неделе закончился длившийся два месяца снос ряда гаражей в церковном сквере, расположенном в центре города Йыхви.
Снос гаражей на улице Вески стоял на повестке дня уже несколько лет, но его приходилось переносить, поскольку волостному управлению не удавалось договориться с владельцем одного из гаражей о размере компенсации. Этим летом волостное управление выделило ему за подлежащий сносу гараж квартиру в Йыхви.
- Гаражи Йыхвиского исполкома маячили в центре города около 60 лет. Последние 20 лет все говорили о необходимости снести их. Приятно констатировать, что мы решили вопрос этого "исторического наследия" за 60 дней, - сообщил волостной старейшина Макс Каур.
11 сентября, когда начались работы по сносу, Каур и сам позировал в кабине экскаватора. После этого работы по сносу и уборка руин остановились почти на полтора месяца. К началу этой недели большую часть развалин вывезли и фундамент гаражей засыпали землей.
Строительные отходы утилизировало ТОО "Terasteenus", и это обошлось волости вместе с НСО в 6000 евро, как следует из протокола заседания волостной тендерной комиссии, состоявшегося 14 ноября.
По словам Макса Каура, освободившаяся земля пока останется зеленой зоной. Это место рассматривалось также как возможный вариант для переноса расположенной по соседству игровой площадки в случае, если волость не договорится с владельцем земли о ее дальнейшем использовании или не выкупит ее.
Ведущиеся с самой весны переговоры пока не принесли результата и вопрос покупки недвижимости должен вновь обсуждаться на заседании волостного собрания, которое состоится на следующей неделе. По словам Макса Каура, волостное управление заинтересовано в покупке недвижимости "по разумной цене". Роман Вилло, член правления "Art Depoo", владеющего недвижимостью, снизил цену продажи со 180000 евро до 125000 евро, отметив, что это предел и ниже цену он не опустит.