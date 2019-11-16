Гаражи-развалюхи исчезли с городской картины Йыхви

Снос гаражей на улице Вески стоял на повестке дня уже несколько лет, но его приходилось переносить, поскольку волостному управлению не удавалось договориться с владельцем одного из гаражей о размере компенсации. Этим летом волостное управление выделило ему за подлежащий сносу гараж квартиру в Йыхви.

- Гаражи Йыхвиского исполкома маячили в центре города около 60 лет. Последние 20 лет все говорили о необходимости снести их. Приятно констатировать, что мы решили вопрос этого "исторического наследия" за 60 дней, - сообщил волостной старейшина Макс Каур.

Так выглядел этот участок до сноса гаражей. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

11 сентября, когда начались работы по сносу, Каур и сам позировал в кабине экскаватора. После этого работы по сносу и уборка руин остановились почти на полтора месяца. К началу этой недели большую часть развалин вывезли и фундамент гаражей засыпали землей.

Строительные отходы утилизировало ТОО "Terasteenus", и это обошлось волости вместе с НСО в 6000 евро, как следует из протокола заседания волостной тендерной комиссии, состоявшегося 14 ноября.

По словам Макса Каура, освободившаяся земля пока останется зеленой зоной. Это место рассматривалось также как возможный вариант для переноса расположенной по соседству игровой площадки в случае, если волость не договорится с владельцем земли о ее дальнейшем использовании или не выкупит ее.