Йыхвиская ревизионная комиссия разбежалась

Йыхвискому волостному собранию на следующей неделе придется снова выбирать руководителей и членов ревизионной комиссии, так как большинство ее членов в течение последней недели подало в отставку. Председатель комиссии считает, что причина этого политическая.
Первой о своей отставке сообщила входящая в коалицию Тамара Луйгас, которая объяснила "Северному побережью" свой шаг тем, что с 1 ноября она работает руководителем проектов в области социальной работы в Йыхвиском социальном доме и не считает возможным одновременно быть членом контролирующего органа, осуществляющего надзор за волостными учреждениями.