Сб, 16.11.2019
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Йыхвиская ревизионная комиссия разбежалась

По словам Елены Безводицкой, не соответствует истине утверждение, что не все члены ревизионной комиссии были привлечены к ее работе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвискому волостному собранию на следующей неделе придется снова выбирать руководителей и членов ревизионной комиссии, так как большинство ее членов в течение последней недели подало в отставку. Председатель комиссии считает, что причина этого политическая.

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Первой о своей отставке сообщила входящая в коалицию Тамара Луйгас, которая объяснила "Северному побережью" свой шаг тем, что с 1 ноября она работает руководителем проектов в области социальной работы в Йыхвиском социальном доме и не считает возможным одновременно быть членом контролирующего органа, осуществляющего надзор за волостными учреждениями.

Ушли еще двое

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