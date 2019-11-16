Йыхвиская ревизионная комиссия разбежалась

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Первой о своей отставке сообщила входящая в коалицию Тамара Луйгас, которая объяснила "Северному побережью" свой шаг тем, что с 1 ноября она работает руководителем проектов в области социальной работы в Йыхвиском социальном доме и не считает возможным одновременно быть членом контролирующего органа, осуществляющего надзор за волостными учреждениями.