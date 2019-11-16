Сб, 16.11.2019
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Как ведомственный автомобиль стал личным имуществом

Страсти вокруг ликвидации созданного для развития мызы Майдла НКО "Maidla Mõisa Arendus" не утихают: если прежде опасались незаконной продажи этого имущества волости, которая после ликвидации становится владельцем этого имущества бесплатно, то теперь на повестку дня встал переход лизингового автомобиля НКО к его бывшему руководителю.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Созданное Майдлаской волостью НКО "Maidla Mõisa Arendus", имущество которого переходит после его ликвидации Люганузеской волости, передало свой лизинговый автомобиль вместе с прочим имуществом не волостному управлению, а члену правления самого НКО. Принятие лизинга членом правления предприниматель Ханнес Притс считает присвоением имущества. Волостное управление утверждает противоположное.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Созданное в 2010 году Майдлаской волостью и Майдласким обществом охотников НКО "Maidla Mõisa Arendus" ("Развитие мызы Майдла"), целью которого было управление и развитие комплекса мызы Майдла, решило прекратить свою деятельность осенью нынешнего года. После решения общего собрания о ликвидации НКО его имущество автоматически переходит к волостному управлению. Однако среди имущества нет автомобиля учреждения, лизинг которого переняла единственный член правления НКО Агнес Хейнмаа.

Лизинговый автомобиль 

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