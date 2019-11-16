Как ведомственный автомобиль стал личным имуществом

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Созданное в 2010 году Майдлаской волостью и Майдласким обществом охотников НКО "Maidla Mõisa Arendus" ("Развитие мызы Майдла"), целью которого было управление и развитие комплекса мызы Майдла, решило прекратить свою деятельность осенью нынешнего года. После решения общего собрания о ликвидации НКО его имущество автоматически переходит к волостному управлению. Однако среди имущества нет автомобиля учреждения, лизинг которого переняла единственный член правления НКО Агнес Хейнмаа.