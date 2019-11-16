ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Александр Романович

Позднее помощник волостного старейшины Алексей Наумкин сообщил, что ничего подобного и невозможно было обещать, ведь в Йыхви не существует статута о присуждении такого титула. Тем не менее член властного союза Велли Набер явилась на собрание фракции на этой неделе с букетом цветов, поздравила Романовича и потребовала, чтобы волость исправила допущенную несправедливость.

Трудно, конечно, представить, каким образом власть удостоит постфактум одного из своих членов некоего знака признания, тем более что и знаменательный день уже прошел. В любом случае речь идет о настолько странном эпизоде, что если не знать подробностей, то можно подумать, что дело имеем с какой-то абсурдной шуткой.