Сб, 16.11.2019
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Судебный процесс по делу Негласон-Сепп перенесли

Нина Негласон.

ФОТО: Матти КЯМЯРЯ /

Судебный процесс над бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания Ниной Негласон, членом правления ТОО "Corrigo" Тийу Сепп и ТОО "Corrigo", который должен был начаться в Вируском уездном суде в предстоящий понедельник, 18 ноября, перенесли по ходатайству прокуратуры, поскольку заболел представляющий обвинение прокурор Калмер Каск.

Начало судебного процесса перенесли на середину декабря. В соответствии с планом, заседания назначены до июня следующего года. 

Прокуратура обвиняет Сепп и "Corrigo" в даче взятки Негласон, которая, работая по договору экспертным врачом, являлась председателем Йыхвиского волостного собрания и, в соответствии с обвинением, поддержала создание центра здоровья в Йыхви и проголосовала в волостном собрании за сдачу пустовавших волостных помещений "Corrigo". В связи с этим прокуратура толкует получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку.

Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, находящейся в "Corrigo" на попечительской услуге, и, по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более приемлемую, чем другие, цену. 

Негласон и Сепп своей вины не признали.

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