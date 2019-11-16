Судебный процесс по делу Негласон-Сепп перенесли

Начало судебного процесса перенесли на середину декабря. В соответствии с планом, заседания назначены до июня следующего года.

Прокуратура обвиняет Сепп и "Corrigo" в даче взятки Негласон, которая, работая по договору экспертным врачом, являлась председателем Йыхвиского волостного собрания и, в соответствии с обвинением, поддержала создание центра здоровья в Йыхви и проголосовала в волостном собрании за сдачу пустовавших волостных помещений "Corrigo". В связи с этим прокуратура толкует получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку.

Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, находящейся в "Corrigo" на попечительской услуге, и, по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более приемлемую, чем другие, цену.