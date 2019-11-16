ЧИТАТЬ
Наталья Смирнова: "Еще в медшколе поняла, что сделала правильный выбор"
СТАТЬЮ
Лучшая медицинская сестра Ида-Вируской центральной больницы - такого признания удостоена нынче руководитель по сестринству первого терапевтического отделения Наталья Смирнова. Она пришла в больницу после окончания медшколы и работает здесь уже 38 лет.
Выбрать эту профессию посоветовала мама. "Она, видимо, увидела во мне то, что подходит для этой работы, а сама я тогда еще ничего не знала о ней, - говорит Наталья. - На первом курсе на практике работали санитарками, на втором уже помогали медсестрам, и тогда поняла, что пришла туда, куда надо. А время показало, что выбрала правильную для себя профессию".