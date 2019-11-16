Директор Нарвского музея Иво Пости провел для деятелей туриндустрии экскурсию по стройплощадке крепости и приподнял завесу тайны над новой постоянной экспозицией, которая обещает быть увлекательной и новаторской. Для посетителей прежде закрытая часть крепости откроется, вероятно, будущей весной.

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В восточный флигель здания конвента до сих пор не мог попасть никто, кроме музейных работников. С прошлой зимы он отдан в распоряжение строителей, которые сделают ходы, подвалы со сводчатыми потолками и галерею доступными для посетителей. В восточном крыле появятся выставочные помещения и залы для мероприятий, а внутренний двор конвентского дома превратится в место для спектаклей и концертов. Создаваемая постоянная экспозиция сосредоточится на многовековой пестрой истории крепости, стоящей на берегу пограничной реки.