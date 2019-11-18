Реформа охранников и сторожей сделала нарвский социальный объект опасным

По крайней мере тринадцать подписей стоят под обращением в Нарвское горсобрание, которое минувшей весной принимало решение о сокращении штатов подведомственных учреждений горуправы. Теперь руководители коммерческих и некоммерческих учреждений-арендаторов, например, клиники "Линда" и "Детской деревни SOS", просят вернуть им в дом вахтера.

Представителей муниципальных учреждений - департамента соцпомощи и городского архива, занимающих большую часть названного здания, - среди обратившихся в горсобрание нет.

По словам подписавшихся, вахтер дополнительно выполнял роли инфоработника для посетителей, охранника здания, сторожа имущества, диспетчера коммуникаций и т.п.

"Видны уже плачевные результаты: описан диван в вестибюле, на столе в вестибюле обнаружены следы "пира" - остатки еды, все ящики всех столов в вестибюле были вытащены наружу, пропало мусорное ведро из вестибюля, пропали схемы пожарных коммуникаций и расположения всех кабинетов по этажам, по словам очевидца, по коридору 6-го этажа ходил один мужчина с лицом только что вышедшего из заключения, который не пропустил ни одну дверь, не дернув ее за ручку. При наличии вахтера на входе этот человек не попал бы даже в здание".

Также, по словам обратившихся, имел место инцидент: работники департамента социальной помощи однажды не смогли попасть на свои рабочие места, так как не сработала автоматика - и двери оставались запертыми. Выручил работник расположенного на первом этаже кафе-бара.

"Необходимо принять соответствующие меры и восстановить обязательные для подобных учреждений рабочие места вахтеров. И заодно уж решить проблему бесконтрольного проникновения в здание через пожарный/черный вход, что делает реально возможными противозаконные действия. Эти две простые меры снимают необходимость установки дорогостоящих видеокамер".

"Северное побережье" рассказывало, что в утвержденном Нарвским горсобранием 25 апреля штатном расписании обновленной структуры Нарвской горуправы больше не нашлось места для 27,6 служебной ставки и 35,98 внештатной. Ко вторым относились как раз уборщики и сторожа в городских учреждениях. В пояснениях горуправа писала, что уборщиц и сторожей сокращают в связи с переходом на закупку услуг по управлению муниципальными объектами.

Действительно, по итогам соответствующего тендера Нарвский департамент горхозяйства 28 мая подписал с АО "G4S Eesti" договор стоимостью 24491 евро об оказании услуги технической охраны на городских объектах до конца 2022 года. Он предусматривает установку автоматических охранных систем и своевременное реагирование на сигналы тревоги. В описании работы шесть охраняемых объектов, включая то офисное здание, о котором идет речь в данной статье.