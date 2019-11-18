Полиция с помощью вертолета нашла пропавшего 63-летнего Анатолия

Мобильный телефон Анатолий, ушедший за клюквой на болото, оставил дома. На мужчине была верхняя одежда зеленого цвета. В субботу вечером полиция начала активные поиски, к которым привлекла служебных собак и вертолет. Однако найти мужчину к полуночи не удалось.

В воскресенье утром поиски с участием вертолета, дрона и собак продолжились. Полиция попросила помощи и у добровольцев.

Около 13 часов полицейский вертолет обнаружил Анатолия. Мужчина поднялся на борт, позднее его передали медикам скорой помощи, которые осмотрели проведшего ночь в лесу Анатолия. Выяснилось, что с ним все в порядке.

"Рад, что эта история так хорошо закончилась, - сказал глава Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант. - Тем не менее напоминаю, что в лес нужно обязательно брать телефон с заряженным аккумулятором, по возможности следует положить в карман аккумуляторный банк. Обязательно нужно взять с собой воду и надеть яркую и заметную одежду. Так полиция сможет быстрее вас найти".

По словам Клийманта, близким также нужно немедленно сообщать полиции о своем беспокойстве.

"Люди часто не решаются сразу же обратиться в полицию со своими проблемами и поначалу ждут или своими силами ищут близких. Но эти часы очень важны, особенно сейчас, когда дневного света мало. Нужно немедленно сообщить полиции по номеру вызова экстренной помощи 112, если возникло подозрение, что кто-то пропал или заблудился, - сказал Клиймат и добавил, что и самим ушедшим в лес людям стоило бы быть внимательнее и возвращаться домой, прежде чем стемнеет. - В темноте сложнее найти правильное направление движения, и даже самая знакомая лесная роща может оказаться чужой".

Болото Кассисааре расположено неподалеку о шоссе между Куремяэ и Агусалу.