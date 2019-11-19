Кукольный театр - действенное лекарство от разных проблем

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"Лепатрийну" базируется в Йыхви на улице Харидузе, 3 и вот уже четверть века работает как передвижной театр, приезжая к маленьким зрителям в детсады и школы. Художественный руководитель, актриса и кукольница Елена Вахер рассказала, что они долго думали, как отметить важное событие, и решили сделать подарок... бабушкам и дедушкам.

- Мы часто видим, как удивительно малыши воспринимают театральных кукол, - объясняет Елена. - Охотно разговаривают с ними и делятся своими эмоциями, как с живыми существами. Каждый малыш втайне мечтает, чтобы любимые игрушки начали разговаривать и двигаться. Именно поэтому они обожают ходить на кукольные спектакли, где куклы оживают на глазах - двигаются и смеются, поют и танцуют, сражаются с врагами и приходят на помощь друзьям... О том, что кукольный театр реально лечит, мы и сами недавно узнали, когда в руки попала книга известных психотерапевта и публициста Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой "Лекарство - кукольный театр". Ее авторы на примере своего опыта рассказывают, как с помощью арт-терапии преодолеть такие детские проблемы, как страхи и патологическая застенчивость, речевые трудности и агрессия, упрямство и демонстративное поведение, эгоцентризм и обидчивость. Как помочь родителям успешно сформировать у детей правильные модели поведения, нравственный кодекс, которым руководствуется в своих поступках любой культурный человек.