Библиотеки поделятся информацией об опасностях кибермира

В консультационный день около 90 библиотек по всей Эстонии предложат помощь в вопросах кибербезопасности, ориентируясь в первую очередь на интернет-пользователей старшего возраста.

Начинается с простых вещей

- Кибербезопасность - это звучит сложно, но начинается она с простых вещей. Будь то увеличение длины пароля или обновление своего смартфона. Все это можно сделать дешево и быстро, однако для многих это новый незнакомый мир, - сказал ведущий аналитик Департамента государственной инфосистемы Лаури Танклер.

Он добавил, что простые знания о безопасном поведении в киберпространстве на самом деле нужны всем. "Я рад, что местные библиотеки продолжают оставаться местом, где члены общины помогают друг другу".

20 ноября в своей местной библиотеке можно получить совет на такие темы, как сильные пароли, обновление устройств, создание запасных копий файлов, обеспечение приватности в социальных сетях, распознавание фишинговых писем и пр. Хотя кампания направлена в первую очередь на людей старшего возраста, за помощью могут обратиться все желающие.

По словам председателя правления Общества библиотекарей Эстонии Катре Рийсалу, цель мероприятия - научить пожилых людей обращаться с ИТ-проблемами в библиотеку.

Поддержка людям старшего возраста

- Если молодежь получает помощь в школе, а взрослые - на работе, то людям старшего возраста в основном приходится справляться самостоятельно. В этом их поддерживают работники библиотеки как эксперты в своей области, которые могут помочь при пользовании компьютерами и смарт-устройствами, а также проводят обучение.

В Йыхвиской центральной библиотеке консультационный пункт открыт с 13.00 до 15.00 и практическими советами поделится ИТ-специалист Йыхвиского волостного управления Айдо Кесккюла. "У нас можно получить совет как на тему безопасности, так и по другим ИТ-вопросам. Наши работники постоянно предлагают читателям индивидуальные компьютерные курсы для начинающих и консультации", - сказала главный специалист центральной библиотеки Анне Киппар.

В Ида-Вирумаа консультационные пункты будут открыты также в Силламяэской библиотеке (с 11.00 до 18.00), Нарвской центральной библиотеке (с 11.00 до 12.00), нарвской Кренгольмской библиотеке (с 12.00 до 13.00) и Ийзакуской библиотеке (с 15.00 до 16.00).