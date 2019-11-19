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28 ноября 2018 года исполнилось сто лет с начала Эстонской освободительной войны. Наряду с датами сражений, а также именами военачальников и героев в историю Эстонии вошли два важнейших символа того периода: солдаты - вчерашние школьники и бронепоезда. Если первых прославил роман Альберта Кивикаса "Имена на мраморной доске", то о боевых бронепоездах должен поведать седьмой по счету эстонский ширококолейный бронепоезд, названный "Wabadus", который в субботу прибыл на место своей первой остановки в Ида-Вирумаа - в Кивиыли. В первые же дни бронепоезд в Кивиыли посетили более 1000 человек.