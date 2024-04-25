Нарвские депутаты выделили деньги на премирование хоккеистов-победителей

Деньги команде "Паэмурру" были выделены в рамках дополнительного городского бюджета Нарвы, утвержденного городским собранием на заседании 25 апреля.

На заседании было поддержано предложение от правящей фракции "Narva" выделить Нарвской Паэмурруской спортшколе 68860 евро: 18860 - для премирования игроков хоккейной команды за победу в чемпионате Эстонии Unibet в сезоне 2023/2024; 50000 евро - для подготовки и участию хоккейной команды в Континентальном кубке.

Напомним, 13 апреля определился чемпион Эстонии по хоккею с шайбой сезона 2023/2024, и им стала нарвская команда "Паэмурру", которая в финальной серии со счетом 3:2 обыграла тартуский "Вялк 494". Помимо чемпионского титула, команда получила право выступить в новом сезоне в Континентальном хоккейном кубке.