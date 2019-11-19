Власти Йыхви планируют постфактум узаконить компенсацию бывшему помощнику старейшины

Председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст считает, что если переформулировать неправомерное решение о назначении компенсации, то оно станет законным, хотя компенсация выплачена на основании неправомерного решения.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik