Вт, 19.11.2019
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Власти Йыхви планируют постфактум узаконить компенсацию бывшему помощнику старейшины

Председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст считает, что если переформулировать неправомерное решение о назначении компенсации, то оно станет законным, хотя компенсация выплачена на основании неправомерного решения.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская коалиция хочет спустя год изменить и узаконить решение, которым в декабре прошлого года помощнику волостного старейшины Елене Безводицкой, покинувшей должность по собственному желанию, выплатили компенсацию, что, однако, противоречило закону.

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20 декабря прошлого года большинство Йыхвиского волостного собрания поддержало внесенный волостным старейшиной Мартином Репинским проект, согласно которому помощнику старейшины Елене Безводицкой, покинувшей должность по собственному желанию, выплатили компенсацию в размере зарплаты за два месяца, то есть 6000 евро.

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