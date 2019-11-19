Власти Йыхви планируют постфактум узаконить компенсацию бывшему помощнику старейшины

Йыхвиская коалиция хочет спустя год изменить и узаконить решение, которым в декабре прошлого года помощнику волостного старейшины Елене Безводицкой, покинувшей должность по собственному желанию, выплатили компенсацию, что, однако, противоречило закону.
20 декабря прошлого года большинство Йыхвиского волостного собрания поддержало внесенный волостным старейшиной Мартином Репинским проект, согласно которому помощнику старейшины Елене Безводицкой, покинувшей должность по собственному желанию, выплатили компенсацию в размере зарплаты за два месяца, то есть 6000 евро.