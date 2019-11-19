ПЕРЕДОВИЦА: Насколько самостоятельно самоуправление?

Осуществление надзора за деятельностью самоуправлений перешло от уездных управ к Министерству финансов.

В сегодняшней газете мы описываем, как Йыхвиское волостное собрание в конце прошлого года приняло решение выплатить подавшей в отставку помощнице старейшины солидную компенсацию и теперь это решение хотят узаконить задним числом, так как соответствующий правовой акт был незаконным.

Разумеется, вопрос, можно ли выплаченную на основании противоправного решения компенсацию позднее узаконить, - это вотчина юристов, но Йыхви не в первый раз сталкивается с подобными юридическими неурядицами. Весной отменили выплату аналогичной премии экс-старейшине Репинскому. Мы помним и спор вокруг нынешнего бюджета Йыхви, который, по мнению Министерства финансов, был принят с нарушением закона.

Однако приходится констатировать, что после закрытия уездных управ в области надзора за правовыми актами самоуправления образовался вакуум. Никто, кроме самоуправления, ничего не может сделать, если волость или город приняли незаконный акт, хотя существует законодательство, регулирующее деятельность самоуправления. Государство декларирует автономность самоуправлений, но неужели эта автономность должна позволять самоуправлению трактовать законы по своему усмотрению?