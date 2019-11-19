ОДИН ВОПРОС: Планируете ли поделиться своей частью крышевых денег и с Кохтла-Ярве?

Мэр Кохтла-Ярве центристка Людмила Янченко обратилась на прошлой неделе к входящему в EKRE парламентарию Рихо Брейвелю с просьбой выделить в следующем году 5000 евро Кохтла-Ярвескому центру культуры на приобретение звуковой и осветительной техники. Янченко объяснила ERR обращение к Брейвелю тем, что у Кохтла-Ярве после того, как Валерий Корб не прошел в Рийгикогу, нет там своего депутата, а из выбранных от Ида-Вирумаа депутатов Центристской партии Дмитрий Дмитриев направит крышевые деньги, вероятно, в Люганузескую волость, Мартин Репинский - в Йыхви, Михаил Стальнухин - в Нарву.
РИХО БРЕЙВЕЛЬ, депутат Рийгикогу, EKRE:
- Если появится возможность, то постараюсь пойти навстречу Кохтла-Ярве. Мы сейчас договорились, что каждый депутат нашей фракции сможет распределить 50000 евро.
Я планирую поддержать Айдуский водный центр при финансировании собственного участия в проектах, строительство ограждения в Тойласком порту и организацию лагеря баскетбольного клуба в Карьямаа, и, может быть, останутся деньги также на выполнение пожелания Кохтла-Ярве.