ОДИН ВОПРОС: Планируете ли поделиться своей частью крышевых денег и с Кохтла-Ярве?

Мэр Кохтла-Ярве центристка Людмила Янченко обратилась на прошлой неделе к входящему в EKRE парламентарию Рихо Брейвелю с просьбой выделить в следующем году 5000 евро Кохтла-Ярвескому центру культуры на приобретение звуковой и осветительной техники. Янченко объяснила ERR обращение к Брейвелю тем, что у Кохтла-Ярве после того, как Валерий Корб не прошел в Рийгикогу, нет там своего депутата, а из выбранных от Ида-Вирумаа депутатов Центристской партии Дмитрий Дмитриев направит крышевые деньги, вероятно, в Люганузескую волость, Мартин Репинский - в Йыхви, Михаил Стальнухин - в Нарву.