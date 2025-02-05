Эрик Гамзеев: Эффект бумеранга эпидемии противостояния

Опять же, было много юридической переписки и потери времени. В тот раз конфликт разрешился со сменой правительства. Теперь бывший министр экономики занимает пост министра здоровья и говорит о необходимости найти дополнительные деньги на здравоохранение в ближайшие годы. Откуда они могут взяться, если экономика не растет, а развитию существующей промышленности ставятся ведомственные барьеры.

Политики уже много лет говорят о том, что для развития предпринимательства необходимо сократить бюрократию и регулирование. Бизнес-ассоциации утверждают, что на самом деле все это только усиливается.

Лаури Карп, который осенью прошлого года возглавил компанию "Enefit Power", управляющую шахтами, заводами масел и электростанциями "Eesti Energia", в недавнем интервью "Põhjarannik" сказал, что энергетический сектор становится все больше похож на банковский из-за роста регуляций. Раньше принимать решения было гораздо проще, чем сейчас. Он сравнивает свою работу со сложной алгебраической задачей, где нужно получить прибыль для государства, обеспечить Эстонию электричеством по разумной цене, сохранить рабочие места и сделать предприятие конкурентоспособным в условиях зеленого поворота. В этом уравнении неизвестных переменных, которые влияют на планы, больше одной: будь то энергетическая политика президента США, которая также влияет на Европу, или цены квот на выбросы углерода.

К сожалению, в непредсказуемых джунглях регуляций вероятность ошибиться выше. Все это подавляет смелось предпринимателей рисковать, и в итоге страдает общество в целом. Банальная истина заключается в том, что развитие и благосостояние общества невозможны без здорового предпринимательства.

Достичь баланса между экономическим ростом и интересами окружающей среды непросто. Дебаты являются естественной частью демократического общества. Также необходимо, чтобы крупным начинаниям предшествовали основательные публичные обсуждения, в ходе которых учитывались бы различные интересы. Однако после завершения этих процессов предприниматели должны иметь возможность реализовать свои планы.

Если в обществе усилится эпидемия сопротивления практически всему, это вызовет эффект бумеранга, который может только навредить. Предотвратить это могут только находящиеся у власти в стране политики, которые должны уметь объяснять причины различных решений, их более широкое влияние и сопутствующие блага для общества.