Нет ветрякам! Нет заводам масел! Нет атомной станции! Нет добыче полезных ископаемых! Нет вырубке лесов и всевозможным заводам! Нет даже курятникам!
Эрик Гамзеев: Эффект бумеранга эпидемии противостояния
Но пусть будет больше рабочих мест с более высокой зарплатой, больше пособий, более сильная государственная оборона, лучшее медицинское обслуживание и образование, более низкие налоги, более широкие и ровные дороги, более дешевый бензин, электричество, яйца и другие продукты питания. Даешь более короткую рабочую неделю и зарплату гражданина!
Похоже, что с каждым годом эта карусель очевидно противоречивых желаний набирает в обществе все более сильные обороты. Политики мечутся между ними, как безголовые куры в броуновском движении. С одной стороны, хочется угодить многим, потому что в противном случае не будет ни голосов, ни шансов на реализацию своей политики.
Но в такой суматохе перестают понимать, в чем заключается эта собственная политика. Как вести такую сбалансированную политику, которая бы развивала эстонскую экономику и двигала жизнь вперед, но в то же время не приводила к усилению противостояния в обществе и распространению озлобленности? Если больше полагаться на случайное электричество, политика тоже станет более случайной...
Сопротивление практически любому новому более крупному начинанию неизбежно приводит к тому, что в условиях экономического спада катание на санках продолжается, но заинтересованных в строительстве склона для торможения становится все меньше.
Тому, кто захочет сделать что-то более масштабное, придется, конечно, учитывать многолетние и дорогостоящие процедуры, требуемые законом. Но нет никаких гарантий, что по окончании этого пути, иногда сопряженного с ожесточенным сопротивлением и дезинформацией, удастся осуществить задуманное.
"Если в обществе усилится эпидемия сопротивления практически всему, это вызовет эффект бумеранга, который может только навредить".Эрик Гамзеев, главный редактор
За минувшие годы "Eesti Energia" прошла все необходимые процедуры планирования и оценки воздействия на окружающую среду для строительства нового завода масел в Аувере и получила необходимые разрешения. Однако когда строительство завода стоимостью более 300 миллионов евро, который обеспечит сотни рабочих мест и налоговые поступления в бюджет, уже началось, суд по ходатайству зеленых активистов остановил его строительство. В результате судебных баталий удалось после перерывов продолжить строительство, и в настоящее время оно близится к завершению. Однако из-за вынужденных пауз эстонская государственная компания понесла убытки в десятки миллионов евро.
В этот вторник одна часть этой саги подошла к концу, когда Таллиннский административный суд отклонил апелляцию активистов, постановив, что комплексное разрешение, выданное заводу масел Департаментом окружающей среды, соответствует всем законодательным актам и долгосрочным климатическим целям государства. Однако активисты вновь рассматривают возможность обжалования этого решения.
Бывший премьер-министр Юхан Партс назвал такие действия новой отраслью экономики - юстиц-активизм. Да, это кормит юристов, но не экономику государства и не создает благ для общества. Скорее, наоборот.
Но и от политиков возможны сюрпризы. Всего пару лет назад "Viru Keemia Grupp", получившему необходимые разрешения на строительство шахты в Уус-Кивиыли, пришлось бороться с тогдашним министром экономики, которой новая шахта просто не нравилась. Министр думала, что сможет предотвратить ее строительство, не дав разрешения на строительство подстанции на шахте.
Опять же, было много юридической переписки и потери времени. В тот раз конфликт разрешился со сменой правительства. Теперь бывший министр экономики занимает пост министра здоровья и говорит о необходимости найти дополнительные деньги на здравоохранение в ближайшие годы. Откуда они могут взяться, если экономика не растет, а развитию существующей промышленности ставятся ведомственные барьеры.
Политики уже много лет говорят о том, что для развития предпринимательства необходимо сократить бюрократию и регулирование. Бизнес-ассоциации утверждают, что на самом деле все это только усиливается.
Лаури Карп, который осенью прошлого года возглавил компанию "Enefit Power", управляющую шахтами, заводами масел и электростанциями "Eesti Energia", в недавнем интервью "Põhjarannik" сказал, что энергетический сектор становится все больше похож на банковский из-за роста регуляций. Раньше принимать решения было гораздо проще, чем сейчас. Он сравнивает свою работу со сложной алгебраической задачей, где нужно получить прибыль для государства, обеспечить Эстонию электричеством по разумной цене, сохранить рабочие места и сделать предприятие конкурентоспособным в условиях зеленого поворота. В этом уравнении неизвестных переменных, которые влияют на планы, больше одной: будь то энергетическая политика президента США, которая также влияет на Европу, или цены квот на выбросы углерода.
К сожалению, в непредсказуемых джунглях регуляций вероятность ошибиться выше. Все это подавляет смелось предпринимателей рисковать, и в итоге страдает общество в целом. Банальная истина заключается в том, что развитие и благосостояние общества невозможны без здорового предпринимательства.
Достичь баланса между экономическим ростом и интересами окружающей среды непросто. Дебаты являются естественной частью демократического общества. Также необходимо, чтобы крупным начинаниям предшествовали основательные публичные обсуждения, в ходе которых учитывались бы различные интересы. Однако после завершения этих процессов предприниматели должны иметь возможность реализовать свои планы.
Если в обществе усилится эпидемия сопротивления практически всему, это вызовет эффект бумеранга, который может только навредить. Предотвратить это могут только находящиеся у власти в стране политики, которые должны уметь объяснять причины различных решений, их более широкое влияние и сопутствующие блага для общества.